Así puedes ser parte de la Caminata con la Loba en los conciertos de Shakira en Quito

A menos de dos semanas de su tripleta de conciertos en el Estadio Olímpico Atahualpa, la expectativa por el regreso de Shakira a Ecuador ha escalado a un nuevo nivel. La organización del evento acaba de confirmar el lanzamiento del concurso "Camina con la Loba", ofreciendo a sus seguidores una oportunidad dorada de compartir un momento íntimo con la superestrella, y tú puedes ser parte de esta experiencia, sigue leyendo para saber cómo participar. Lea: Esta es la lista de cosas que no puedes ingresar al concierto de Shakira en Quito

Shakira incluyó a Ecuador en la segunda parte de su gira, antes de partir a Europa. ( )

La barranquillera, que se presentará en la capital ecuatoriana el 8, 9 y 11 de noviembre con su exitosa gira “Las Mujeres Ya No Lloran”, permitirá a los afortunados ganadores unirse a ella en su entrada triunfal al escenario, caminando juntos desde el backstage ante la mirada de miles de asistentes. Lea: Shakira canta Sin Sentimiento con Grupo Niche en Cali y causa furor en redes Esta experiencia de ensueño, que se ha convertido en una marca registrada de la gira mundial, no será para todos. La productora Feel the Tickets ha especificado que solo los compradores de las localidades más exclusivas podrán participar:

Las Mujeres Ya No Lloran Box

Hips Don't Lie Platinum

Antología Platinum

Shakira volverá al país luego de 7 años, pero no a Guayaquil, la última ciudad que la vio. ( )

¿Cómo puedo ser parte de la Caminata con la Loba?

Adicionalmente, se anunciarán únicamente dos ganadores por cada fecha del concierto, elevando el valor y la exclusividad del premio. El proceso para calificar se lanzó el 28 de octubre y requiere la participación activa en redes sociales:

Seguir las cuentas oficiales de Feel the Club y Feel the Tickets.

Compartir en las historias de Instagram o Facebook la canción de Shakira que más deseen escuchar en el show.

Etiquetar a las personas con las que asistirán al concierto.