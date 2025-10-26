Música
Video | Así fue la presentación de Shakira y Grupo Niche en Cali frente a 77 mil personas

Shakira y el Grupo Niche hicieron vibrar a más de 77 mil personas en un histórico encuentro entre el pop mundial y la salsa caleña.

   
    Shakira junto a los integrantes de Grupo Niche. ( RRSS )
La noche del sábado 25 de octubre de 2025 se grabó en la memoria de miles de fanáticos con el regreso triunfal de Shakira a Cali como parte de su aclamado Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Sin embargo, lo que elevó el evento a la categoría de leyenda fue la poderosa colaboración que unió a la superestrella del pop con el icónico Grupo Niche, oriundo de Cali y popular en varios países de América Latina, y quienes se presentaron en la Gran Feria de Guayaquil el 10 de octubre.

Ante una multitud de cerca de 77 000 asistentes, la barranquillera y la orquesta caleña unieron sus voces para interpretar el clásico de la salsa, Sin Sentimiento, en lo que muchos consideran el clímax de la velada.

Antes de la fusión musical, Shakira, visiblemente emocionada, compartió un mensaje que resonó con la temática de su más reciente álbum y su propia trayectoria:

"Soltero, casado, de un lado o del otro, lo importante es sentirse libre, porque el amor propio es lo más importante".

El Grupo Niche no solo selló este dueto histórico, sino que también tuvo a su cargo la apertura del show, preparando el ambiente con su inconfundible sabor.

La agrupación deleitó al público con un repertorio que incluyó himnos como Cali Pachanguero, Una Aventura y Gotas de Lluvia, reafirmando su estatus como embajadores musicales del Pacífico colombiano.

La gira de Shakira, que regresaba a la conocida como Sucursal del Cielo después de casi dos décadas, fue un éxito rotundo, inyectando un estimado de USD 21 millones a la economía local. La propia artista elogió a la ciudad al iniciar su presentación, declarando:

“Esta es una de las ciudades que yo más quería visitar en esta gira, porque Cali sabe a caña, suena a tambores y su alegría contagia”.

El concierto tuvo otras curiosidades que aumentaron su unicidad. Según reportó El País Colombia, un turista japonés habría viajado desde su país natal a Cali solo para ver a la colombiana presentarse en dicha ciudad.

De momento, los fanáticos de Shakira en Ecuador esperan impacientes la llegada de la colombiana a la capital para sus tres fechas programadas el 8, 9 y 11 de noviembre, dos de las cuales fueron sold out casi automático, y que reunirá a varios asistentes de todas las regiones del Ecuador.

