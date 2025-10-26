Video | Así fue la presentación de Shakira y Grupo Niche en Cali frente a 77 mil personas

La noche del sábado 25 de octubre de 2025 se grabó en la memoria de miles de fanáticos con el regreso triunfal de Shakira a Cali como parte de su aclamado Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Sin embargo, lo que elevó el evento a la categoría de leyenda fue la poderosa colaboración que unió a la superestrella del pop con el icónico Grupo Niche, oriundo de Cali y popular en varios países de América Latina, y quienes se presentaron en la Gran Feria de Guayaquil el 10 de octubre. Lea: Lamine Yamal podría comprar la mansión de Shakira y Piqué para vivir con Nicki Nicole

Ante una multitud de cerca de 77 000 asistentes, la barranquillera y la orquesta caleña unieron sus voces para interpretar el clásico de la salsa, Sin Sentimiento, en lo que muchos consideran el clímax de la velada. Lea: Shakira revela porque juntó a Beéle y Ed Sheeran para cantar Hips don't lie Antes de la fusión musical, Shakira, visiblemente emocionada, compartió un mensaje que resonó con la temática de su más reciente álbum y su propia trayectoria:

"Soltero, casado, de un lado o del otro, lo importante es sentirse libre, porque el amor propio es lo más importante".

El Grupo Niche no solo selló este dueto histórico, sino que también tuvo a su cargo la apertura del show, preparando el ambiente con su inconfundible sabor. La agrupación deleitó al público con un repertorio que incluyó himnos como Cali Pachanguero, Una Aventura y Gotas de Lluvia, reafirmando su estatus como embajadores musicales del Pacífico colombiano. Lea: Así puedes canjear tus boletos para el concierto de Shakira en Ecuador

La gira de Shakira, que regresaba a la conocida como Sucursal del Cielo después de casi dos décadas, fue un éxito rotundo, inyectando un estimado de USD 21 millones a la economía local. La propia artista elogió a la ciudad al iniciar su presentación, declarando:

“Esta es una de las ciudades que yo más quería visitar en esta gira, porque Cali sabe a caña, suena a tambores y su alegría contagia”.