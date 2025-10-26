Video | Así fue la presentación de Shakira y Grupo Niche en Cali frente a 77 mil personas

El concierto tuvo <b>otras curiosidades</b> que aumentaron su unicidad. Según reportó <a rel=nofollow noopener noreferrer href=https://www.elpais.com.co/entretenimiento/video-desde-japon-hasta-cali-para-ver-a-shakira-el-largo-viaje-de-un-fan-para-estar-en-el-concierto-2529.html target=_blank>El País Colombia</a>, <b>un turista japonés habría viajado desde su país natal a Cali</b> solo para ver a la colombiana presentarse <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/fandoms-furiosos-logros-karol-g-prueba-ha-superado-shakira-GF10151564 target=_blank></a> <b></b><b></b><b></b>