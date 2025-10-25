Televisión
25 oct 2025 , 17:00

Lamine Yamal podría comprar la mansión de Shakira y Piqué en Barcelona

El joven astro del Barcelona analiza adquirir la mansión que compartieron Shakira y Piqué, para vivir con su familia y tener privacidad en su relación con Nicki Nicole.

   
  • Lamine Yamal podría comprar la mansión de Shakira y Piqué en Barcelona
    La mansión barcelonesa podría ver nuevamente a un futbolista y una cantante como sus ocupantes principales. ( RRSS )
Fuente:
Infobae
Fuente:
El País
user placeholder

Kenneth Triviño
Canal WhatsApp
Newsletter

La vida del delantero del F.C. Barcelona, Lamine Yamal, continúa acaparando titulares. A sus 18 años, el futbolista está evaluando una decisión personal que lo sitúa, nuevamente, en el centro de la farándula: la posible adquisición del complejo residencial donde vivieron Shakira y Gerard Piqué por casi una década.

Lea: Shakira desnuda su vida ante el juzgado de Barcelona con íntimas declaraciones sobre Gerard Piqué y su familia

Si, esa mansión que es mencionada por Shakira cuando dice "me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda" podría albergar a Yamal y a su pareja Nicki Nicole, según reportes de medios españoles.

  • Lamine y Nicki Nicole son una de las parejas más calientes de la farándula española.
    Lamine y Nicki Nicole son una de las parejas más calientes de la farándula española. ( RRSS )
  • Shakira y Piqué residieron en la mansión con sus hijos y los padres del español.
    Shakira y Piqué residieron en la mansión con sus hijos y los padres del español. ( RRSS )

Un búnker antiprensa

El entorno del jugador reveló a diario El País que el plan es transformar la propiedad, ubicada en Esplugues de Llobregat (Ciudad Diagonal), para crear "una casa de un deportista de élite". Esto incluiría:

  • Las mejores condiciones de seguridad.
  • Espacio suficiente para recibir a amigos y familiares.
  • Un gimnasio reacondicionado para prolongar sus jornadas de trabajo, contando con preparador físico y fisioterapeuta externos.

    • Lea: Este es el precio por el que Shakira y Piqué vendieron una de sus lujosas mansiones en Barcelona

    La propiedad, valuada en su momento en aproximadamente USD 12.7 millones, fue el escenario de la vida familiar de Shakira y Piqué y de los encuentros profesionales de la cantante, pues cuenta con un estudio de grabación, piscinas, jardines, campo de fútbol y pista de pádel.

    La posible compra es financieramente factible para Yamal, cuyo salario anual en el Barça se estima en USD 17 millones. Además de esto, otros medios, como La Tribuna, señalan que la compra también estaría motivada para obtener mayor privacidad en las frecuentes visitas de Nicki Nicole al futbolista.

    Una casa marcada por la polémica

    El complejo inmobiliario de tres casas interconectadas se convirtió en un punto de fricción tras la separación de la cantante y el exfutbolista en 2022, entre ellos el episodio en que Shakira colocó una bruja apuntando a la casa de su suegra.

    Así mismo, la propiedad fue mencionada en la sesión 53 de Bizarrap y Shakira como un episodio amargo, puesto que Piqué la habría dejado allí viviendo con su suegra, y las posteriores filtraciones de que Clara Chía habría estado en la mansión con Piqué en las ausencias de la colombiana.

    Lea: Shakira se viraliza por su transparente "vestido de la venganza" en redes sociales

    La vivienda, que es mencionada en la sesión de la colombiana con Bizarrap, permaneció vacía y sin compradores hasta hace poco, cuando una de las tres casas principales se vendió por cerca de USD 3.5 millones.

    Si Lamine Yamal concreta la operación, la mansión volvería a ser el escenario de la convivencia entre una figura del fútbol de élite y una cantante internacional, dado que el joven delantero mantiene un mediático noviazgo con la artista argentina Nicki Nicole.

    Además, la ubicación lo situaría cerca de compañeros del equipo como Ronald Araújo y Alejandro Balde. Sin embargo, sería a costa de tener una pesada historia de infidelidad tras de si.

    Temas
    Deportes
    Entretenimiento
    Gente
    Música
    bienes raíces
    FC Barcelona
    Música Latina
    espectáculo
    farándula
    futbolistas
    Shakira
    Nicki Nicole
    Gerard Piqué
    Lamine Yamal
    España
    Noticias
    Recomendadas