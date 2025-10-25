Lamine Yamal podría comprar la mansión de Shakira y Piqué en Barcelona

La vida del delantero del F.C. Barcelona, Lamine Yamal, continúa acaparando titulares. A sus 18 años, el futbolista está evaluando una decisión personal que lo sitúa, nuevamente, en el centro de la farándula: la posible adquisición del complejo residencial donde vivieron Shakira y Gerard Piqué por casi una década. Lea: Shakira desnuda su vida ante el juzgado de Barcelona con íntimas declaraciones sobre Gerard Piqué y su familia Si, esa mansión que es mencionada por Shakira cuando dice "me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda" podría albergar a Yamal y a su pareja Nicki Nicole, según reportes de medios españoles.

Un búnker antiprensa

El entorno del jugador reveló a diario El País que el plan es transformar la propiedad, ubicada en Esplugues de Llobregat (Ciudad Diagonal), para crear "una casa de un deportista de élite". Esto incluiría:

Las mejores condiciones de seguridad.

Espacio suficiente para recibir a amigos y familiares.

Un gimnasio reacondicionado para prolongar sus jornadas de trabajo, contando con preparador físico y fisioterapeuta externos.

Lea: Este es el precio por el que Shakira y Piqué vendieron una de sus lujosas mansiones en Barcelona La propiedad, valuada en su momento en aproximadamente USD 12.7 millones, fue el escenario de la vida familiar de Shakira y Piqué y de los encuentros profesionales de la cantante, pues cuenta con un estudio de grabación, piscinas, jardines, campo de fútbol y pista de pádel. La posible compra es financieramente factible para Yamal, cuyo salario anual en el Barça se estima en USD 17 millones. Además de esto, otros medios, como La Tribuna, señalan que la compra también estaría motivada para obtener mayor privacidad en las frecuentes visitas de Nicki Nicole al futbolista.

Una casa marcada por la polémica

El complejo inmobiliario de tres casas interconectadas se convirtió en un punto de fricción tras la separación de la cantante y el exfutbolista en 2022, entre ellos el episodio en que Shakira colocó una bruja apuntando a la casa de su suegra. Así mismo, la propiedad fue mencionada en la sesión 53 de Bizarrap y Shakira como un episodio amargo, puesto que Piqué la habría dejado allí viviendo con su suegra, y las posteriores filtraciones de que Clara Chía habría estado en la mansión con Piqué en las ausencias de la colombiana. Lea: Shakira se viraliza por su transparente "vestido de la venganza" en redes sociales La vivienda, que es mencionada en la sesión de la colombiana con Bizarrap, permaneció vacía y sin compradores hasta hace poco, cuando una de las tres casas principales se vendió por cerca de USD 3.5 millones.