Lamine Yamal podría comprar la mansión de Shakira y Piqué en Barcelona

<b>Lea:</b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/este-es-precio-shakira-pique-vendieron-lujosa-mansion-barcelona-KF9968286 target=_blank>Este es el precio por el que Shakira y Piqué vendieron una de sus lujosas mansiones en Barcelona</a> La propiedad, valuada en su momento en aproximadamente <b>USD 12.7 millones</b>, fue el escenario de la<b></b> <b></b><a rel=nofollow noopener noreferrer href=https://tribuna.com/es/blogs/lamine-yamal-comprara-la-antigua-mansion-de-shakira-y-gerard/ target=_blank></a><b></b><b></b>