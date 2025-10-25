Una mujer intenta abordar el auto de Keanu Reeves gritando ser su “esposa divina”

El <b>18 de octubre de 2025</b>, el actor <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/cine/keanu-reeves-sera-batman-esto-dijo-el-actor-en-la-alfombra-roja-BF2304560 target=_blank>Keanu Reeves</a> se vio envuelto en un momento de gran tensión a la salida del <b>Hudson Theatre</b> de Nueva York, donde actualmente protagoniza la obra clásica <b>Esperando a</b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/cine/estos-son-10-actores-mayores-50-anos-mas-guapos-cine-segun-aarp-EA10017663 target=_blank></a> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/cine/dia-del-gato-cine-peliculas-KG9910792 target=_blank></a><b></b> <b></b><b></b>