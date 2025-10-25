Cine
Una mujer intenta abordar el auto de Keanu Reeves gritando ser su “esposa divina”

El actor Keanu Reeves vivió un tenso altercado a la salida de su función en Broadway, donde una fanática obsesionada intentó entrar a su vehículo a la fuerza.

   
    Keanu Reeves a la salida del teatro. ( RRSS )
El 18 de octubre de 2025, el actor Keanu Reeves se vio envuelto en un momento de gran tensión a la salida del Hudson Theatre de Nueva York, donde actualmente protagoniza la obra clásica Esperando a Godot.

El incidente, captado en video por testigos a la espera del actor, muestra a Reeves despidiéndose brevemente de sus admiradores antes de subir a un auto negro. En ese instante, la mujer corre hacia el vehículo.

Mientras los guardias de seguridad intentaban contenerla, la fanática fue captada gritando: "¡Keanu, soy tu esposa divina!". La tensión escaló cuando la mujer logró rodear el coche e intentó abrir la puerta del lado del pasajero.

El personal de seguridad se vio obligado a intervenir con firmeza para apartarla del vehículo en movimiento. En el video se escucha a un testigo gritar: "¡Sáquenla de aquí!". A pesar de la conmoción, el actor pudo marcharse ileso, mientras la mujer permanecía visiblemente alterada en la calle.

Cabe recordar que Keanu Reeves no está casado, sino que mantiene una relación desde hace varios años con la artista visual Alexandra Grant, quien recientemente desmintió rumores sobre un supuesto matrimonio secreto.

El episodio ocurrió en medio del exitoso regreso de Reeves a los escenarios de Broadway, donde interpreta a Estragon en Waiting for Godot, una obra que se presenta en el Hudson Theatre hasta enero de 2026.

