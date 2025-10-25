Una mujer intenta abordar el auto de Keanu Reeves gritando ser su “esposa divina”

El 18 de octubre de 2025, el actor Keanu Reeves se vio envuelto en un momento de gran tensión a la salida del Hudson Theatre de Nueva York, donde actualmente protagoniza la obra clásica Esperando a Godot.

El incidente, captado en video por testigos a la espera del actor, muestra a Reeves despidiéndose brevemente de sus admiradores antes de subir a un auto negro. En ese instante, la mujer corre hacia el vehículo.

Mientras los guardias de seguridad intentaban contenerla, la fanática fue captada gritando: "¡Keanu, soy tu esposa divina!". La tensión escaló cuando la mujer logró rodear el coche e intentó abrir la puerta del lado del pasajero.