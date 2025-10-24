¡Atención, Ecuador! Habilitan nuevas entradas para las tres fechas de Shakira en Quito

Las presentaciones están programadas para los días 8, 9 y 11 de noviembre en el Estadio Olímpico Atahualpa a las 20:30. Esta liberación de boletos busca satisfacer la alta demanda del público para el tour, que ya ha sido catalogado como un evento histórico en el país. Lea: Shakira revela porque juntó a Beéle y Ed Sheeran para cantar Hips don't lie Las entradas están disponibles en una amplia gama de localidades, incluyendo:

Antología Golden

General

Hips Don’t Lie Platinum

Las Mujeres Facturan Box

Palco

Preferencia

Soltera Fan Zone

Tribuna