Música
24 oct 2025 , 10:29

¡Atención, Ecuador! Habilitan nuevas entradas para las tres fechas de Shakira en Quito

La organización FTC Live anunció la venta de nuevos boletos para las tres fechas de Shakira en Ecuador, aquí todos los detalles.

   
  • ¡Atención, Ecuador! Habilitan nuevas entradas para las tres fechas de Shakira en Quito
    Shakira hizo un sold out casi automático de sus dos primeras fechas en el país. ( RRSS )
Fuente:
Redes sociales
user placeholder

Kenneth Triviño
Canal WhatsApp
Newsletter

Quito se prepara para el evento musical más grande del año, y los seguidores de Shakira tienen una nueva oportunidad para asegurar su lugar.

La organización del concierto en Ecuador, FTC Live, ha anunciado la habilitación de nuevas entradas, muy limitadas, para las tres presentaciones de la superestrella colombiana en la capital en su gira Las Mujeres ya no Lloran World Tour.

Lea: Todo lo que debes saber para canjear tus boletos del concierto de Shakira en Ecuador: puntos, fechas y más

Las presentaciones están programadas para los días 8, 9 y 11 de noviembre en el Estadio Olímpico Atahualpa a las 20:30.

Esta liberación de boletos busca satisfacer la alta demanda del público para el tour, que ya ha sido catalogado como un evento histórico en el país.

Lea: Shakira revela porque juntó a Beéle y Ed Sheeran para cantar Hips don't lie

Las entradas están disponibles en una amplia gama de localidades, incluyendo:

  • Antología Golden
  • General
  • Hips Don’t Lie Platinum
  • Las Mujeres Facturan Box
  • Palco
  • Preferencia
  • Soltera Fan Zone
  • Tribuna

    • Los interesados pueden adquirir sus boletos en el Coliseo General Rumiñahui: Acceso 1 y a través de la plataforma en línea de Feel the Tickets (clic aquí).

    Lea: Celebrando 30 años de Pies Descalzos: Shakira, Ecuador y el comienzo de su éxito

    La productora hizo un llamado urgente a los fans: "¡Corre antes de que se agoten! Esto será HISTÓRICO". Asimismo, se recordó a los compradores que deben estar atentos al proceso de canje de entradas disponible para Quito, Guayaquil y Cuenca.

    Temas
    Entretenimiento
    Música
    Concierto
    Música Latina
    espectáculo
    gira
    show
    Las mujeres ya no lloran
    Shakira
    Ecuador
    Noticias
    Recomendadas