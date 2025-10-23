Televisión
23 oct 2025 , 17:09

El sorprendente giro de Sonya Smith: De protagonista de telenovelas a enfermera en EE. UU.

La actriz que conquistó la pantalla chica con sus papeles en Cara Sucia y Vuélveme a Querer, ahora dedica su vida a la enfermería en Miami.

   
Redes sociales
Kenneth Triviño
La recordada actriz de telenovelas Sonya Smith, quien alcanzó la fama internacional con melodramas icónicos como Cara Sucia y Vuélveme a Querer, ha dado un giro significativo en su vida profesional.

Desde hace nueve años, la actriz compagina su carrera artística con una vocación completamente distinta: la enfermería en Estados Unidos.

Sonya Smith egresándose como enfermera.
Sonya Smith egresándose como enfermera. ( RRSS )

Smith, que se graduó como Enfermera Vocacional (LPN) en 2016 tras un año de intensa preparación, se sinceró recientemente sobre los motivos que la impulsaron a abrazar esta nueva profesión:

Quote

“Aquí en Miami no hay mucho trabajo actoral en estos momentos y, aparte de eso, me gustó el poder incursionar en algo nuevo que me permitiese desarrollar esa otra cosa que me gusta, que es cuidar de las personas, ayudar a las personas”, contó la actriz.

Para la intérprete, el valor de su nuevo trabajo va más allá de la necesidad de un ingreso adicional. Subrayó la satisfacción personal que le genera el servicio:

Quote

“Creo que cuando tú ayudas a otra persona, cuando tú le prestas un servicio a alguien, en realidad tú estás ayudando a la otra persona pero lo que uno recibe de regreso es tan hermoso, tan que te llena tanto”.

Actualmente, Smith trabaja en una clínica con un médico ortopédico, dedicando su tiempo principalmente a personas de la tercera edad, destacando la conexión especial que siente con sus pacientes.

Aunque muchos de sus pacientes no tienen idea de que la enfermera que los atiende ha sido protagonista de telenovelas, Sonya Smith no oculta su trayectoria en la actuación.

