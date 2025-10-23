El sorprendente giro de Sonya Smith: De protagonista de telenovelas a enfermera en EE. UU.

La recordada actriz de telenovelas <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/alejandro-landero-actor-rosa-salvaje-niega-estar-situacion-de-calle-OD10315478 target=_blank>Sonya Smith</a>, quien alcanzó la fama internacional con <b>melodramas icónicos</b> como <i>Cara Sucia</i> y <i>Vuélveme a Querer</i>, ha dado un giro significativo en su<b> vida profesional.</b> De<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/shakira-revela-porque-junto-beele-ed-sheeran-cantar-hips-don-t-lie-pies-descalzos-FD10312403 target=_blank></a><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/cine/jorge-ulloa-busco-millon-dolares-shark-tank-salvar-escuela-cine-quito-NA10322179 target=_blank></a>