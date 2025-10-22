Televisión
22 oct 2025 , 16:44

Alejandro Landero, actor de Rosa Salvaje, niega estar en situación de calle: "Exageraron las Cosas"

El recordado galán de Rosa Salvaje aclaró que no vive en la calle y que su familia siempre lo ha apoyado, pese a atravesar una situación económica complicada.

   
  • Alejandro Landero, actor de Rosa Salvaje, niega estar en situación de calle: Exageraron las Cosas
    Alejandro Landero participó en varias telenovelas mexicanas antes de abandonar la actuación. ( RRSS )
Fuente:
Redes sociales
user placeholder

Kenneth Triviño
Canal WhatsApp
Newsletter

El actor Alejandro Landero, galán de telenovelas como Rosa Salvaje y Monte Calvario, rompió el silencio para desmentir los reportes y videos virales que lo mostraban en una situación de supuesta indigencia en la colonia Condesa.

El artista se mostró visiblemente molesto, asegurando que los medios "exageraron las cosas" sobre su vida actual.

Landero, que fue captado junto a sus mascotas, afirmó que, aunque su situación era precaria, no estaba abandonado ni sin techo, como se había reportado.

Lea: Tylor Chase, exestrella de Nickelodeon, es visto viviendo en la indigencia en California

La verdad del exgalán

En declaraciones a la prensa mexicana, Landero fue enfático en desvincular su situación del abandono familiar:

Quote

"Sí, es una situación precaria, definitivamente, pero no es una situación como tal de calle, de que estoy abandonado. Mi familia... ha estado conmigo en todo momento", explicó el actor,

Landero, señaló que su situación actual se deriva de un problema con una vivienda prestada, lo que lo obligó a pernoctar temporalmente con sus "niños" (sus mascotas).

El actor, que también reveló tener autismo y TDAH, aclaró que no dejó a sus perros y gatos porque son su unidad familiar. Anunció que ya tiene una casa temporal y que pronto viajará a Puerto Vallarta para emprender nuevos proyectos.

Lea: Hermana de Pepe Tola rompe el silencio y pide justicia después de 11 años

Finalmente, Landero buscó cerrar el tema de su carrera: "La carrera de actor se acabó hace 33 años", pidiendo a los medios que lo dejaran tranquilo tras la polémica desatada.

Temas
Economía
Entretenimiento
Gente
Televisión
actores
espectáculo
Dinero
telenovelas
México
Noticias
Recomendadas