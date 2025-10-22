Alejandro Landero, actor de Rosa Salvaje, niega estar en situación de calle: "Exageraron las Cosas"

El actor Alejandro Landero, galán de telenovelas como Rosa Salvaje y Monte Calvario, rompió el silencio para desmentir los reportes y videos virales que lo mostraban en una situación de supuesta indigencia en la colonia Condesa.

El artista se mostró visiblemente molesto, asegurando que los medios "exageraron las cosas" sobre su vida actual.

Landero, que fue captado junto a sus mascotas, afirmó que, aunque su situación era precaria, no estaba abandonado ni sin techo, como se había reportado.

Lea: Tylor Chase, exestrella de Nickelodeon, es visto viviendo en la indigencia en California