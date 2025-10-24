Alejandra Jaramillo defiende a Cazzu de ataque mediático: "Ángela Aguilar es la villana"

Sin embargo, sería l a Caramelo quien llevaría la contra a sus colegas de panel, y abanderaría la defensa al accionar de Cazzu y sus declaraciones en contra de la pareja Nodal-Aguilar .

Recientemente, en el programa de Univisión Siéntese quien pueda , los panelistas se enfrentaron sobre las declaraciones de la rapera argentina Cazzu respecto a la manutención y visitas de Nodal a su hija, Inti .

La controversia en torno a la relación de Christian Nodal , su expareja Cazzu , y su actual esposa Ángela Aguilar , continúa generando debate, incluso en la televisión.

Estos comentarios surgieron a raíz del comunicado emitido por el abogado de Nodal desmintiendo las acusaciones de la argentina. Cazzu hizo sus declaraciones a medios mexicanos en medio de su gira en el país, donde también alzó la voz en un concierto tras el comunicado de Nodal:

El periodista Álex Rodríguez fue contundente al opinar que Cazzu les "está tomando el pelo a los mexicanos" y que "no tenía las mejores intenciones con Nodal, lo hizo para llenar un teatro" , a lo que su colega Lucho Borrego asintió.

La Caramelo fue más allá y señaló directamente a Ángela Aguilar como la principal responsable de la percepción negativa en la opinión pública, comparando el mediático triángulo amoroso con una telenovela:

Por otro lado, la panelista ecuatoriana Alejandra Jaramillo , discrepó fuertemente con sus compañeros, defendiendo a la argentina de los ataques: "Como periodista no tienes derecho de decirle a una persona cómo hacer las cosas. Cazzu es una artista y es una madre, y tiene derecho a hacer las cosas tal cual las ha hecho” , argumentó la presentadora.

La controversia se intensifica mientras Cazzu continúa con su gira en el país azteca, en medio del apoyo del público de dicho país, y con la presencia de su hija Inti en esta ocasión.

De momento, ni Christian Nodal ni Ángela Aguilar han hecho alusión a la respuesta de Cazzu en su concierto, ni han emitido comunicados legales al respecto.

