Televisión
24 oct 2025 , 09:32

Alejandra Jaramillo defiende a Cazzu de ataque mediático: "Ángela Aguilar es la villana"

La Caramelo encendió la discusión en Siéntese quien pueda al defender a Cazzu y culpar a Ángela Aguilar por la mala imagen pública que tienen ella y su esposo.

   
    Alejandra Jaramillo y Cazzu. ( RRS )
Fuente:
Redes sociales
user placeholder

Kenneth Triviño
La controversia en torno a la relación de Christian Nodal, su expareja Cazzu, y su actual esposa Ángela Aguilar, continúa generando debate, incluso en la televisión.

Recientemente, en el programa de Univisión Siéntese quien pueda, los panelistas se enfrentaron sobre las declaraciones de la rapera argentina Cazzu respecto a la manutención y visitas de Nodal a su hija, Inti.

Sin embargo, sería la Caramelo quien llevaría la contra a sus colegas de panel, y abanderaría la defensa al accionar de Cazzu y sus declaraciones en contra de la pareja Nodal-Aguilar.

Nodal y Cazzu se separaron en 2024.
Nodal y Cazzu se separaron en 2024. ( RRSS )

El periodista Álex Rodríguez fue contundente al opinar que Cazzu les "está tomando el pelo a los mexicanos" y que "no tenía las mejores intenciones con Nodal, lo hizo para llenar un teatro", a lo que su colega Lucho Borrego asintió.

Estos comentarios surgieron a raíz del comunicado emitido por el abogado de Nodal desmintiendo las acusaciones de la argentina. Cazzu hizo sus declaraciones a medios mexicanos en medio de su gira en el país, donde también alzó la voz en un concierto tras el comunicado de Nodal:

Quote

"Cuando yo hablo de mi vida y mi situación lo hago como mamá, porque cuando una es madre el amor de un hombre importa un carajo. Es injusto darle lugar a algo tan oscuro en un momento tan bello como el que me están regalando, pero es preciso y necesario que sepan... Que esta lucha es de todas nosotras" dijo Cazzu.

¿Qué dijo la Caramelo?

Por otro lado, la panelista ecuatoriana Alejandra Jaramillo, discrepó fuertemente con sus compañeros, defendiendo a la argentina de los ataques: "Como periodista no tienes derecho de decirle a una persona cómo hacer las cosas. Cazzu es una artista y es una madre, y tiene derecho a hacer las cosas tal cual las ha hecho”, argumentó la presentadora.

La Caramelo fue más allá y señaló directamente a Ángela Aguilar como la principal responsable de la percepción negativa en la opinión pública, comparando el mediático triángulo amoroso con una telenovela:

Quote

"El público mexicano es un publico tradicional que consume telenovelas, y si esto fuera una, te digo algo, lamentablemente Ángela Aguilar es la villana [...] lastimosamente ella no goza del cariño del público por cómo se dieron las cosas" dijo la Caramelo.

La controversia se intensifica mientras Cazzu continúa con su gira en el país azteca, en medio del apoyo del público de dicho país, y con la presencia de su hija Inti en esta ocasión.

De momento, ni Christian Nodal ni Ángela Aguilar han hecho alusión a la respuesta de Cazzu en su concierto, ni han emitido comunicados legales al respecto.

