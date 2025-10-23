Música
23 oct 2025 , 19:45

Billboard Latino 2025: Mira aquí a los ganadores de esta edición y más

La galla de los Billboard Latino 2025 se está llevando a cabo en Miami, con lo más destacado de la industria musical latinoamericana.

   
  • Billboard Latino 2025: Mira aquí a los ganadores de esta edición y más
    Bad Bunny se lleva el Premio Billboard Artista Latino del siglo XXI.( RRSS )
Fuente:
Redes sociales
user placeholder

Kenneth Triviño
Canal WhatsApp
Newsletter

La gran noche de los Premios Billboard a la Música Latina 2025 ya ha llegado. Entre todos los nominados, Bad Bunny se ha impuesto con un nuevo récord, nada menos que 27 nominaciones que lo han convertido en el artista más nominado de los Premios Billboard a la Música Latina 2025.

En la antesala, durante la previa de la Alfombra, las miradas se concentraron en la remota posibilidad de que la ex pareja Isabella Ladera y Beéle se encontrasen frente a frente, en lo que sería su primer encuentro tras la filtración de su video íntimo y que provocó un escándalo que traspasó fronteras.

Lea: ¿Qué pasó con Beéle e Isabella Ladera? Supuesto video íntimo circula en redes sociales

Laura Pausini es homenajeada con el Premio Ícono Billboard.
Laura Pausini es homenajeada con el Premio Ícono Billboard. ( RRSS )

Uno de los grandes imanes de la noche será marcado con el regreso de Daddy Yankee a la música, esta vez como DY, cuya presentación con su propio nombre estuvo en vilo, debido a una demanda que su exesposa Mireddys González interpuso para pedir ante un juez que el artista puertorriqueño no hiciera uso de sus nombres artísticos.

Lea: "Es una enorme ridiculez": Donald Trump arremete contra Bad Bunny por el Super Bowl 2026

El evento se realiza en el James L. Knight Center, en el corazón de Miami, la noche del jueves 23 de octubre. Sigue leyendo para enterarte de todos los ganadores en cada una de las categorías de los Premios Billboard a la Música Latina 2025.

Lista de ganadores

  • Artista Latino del siglo XXI - Bad Bunny
  • Top Latin Álbum del Año - Bad Bunny con Debí Tirar Más Fotos
  • Premio Ícono Billboard - Laura Pausini
  • Hot Latin Song Artista del Año femenina - Karol G
  • Premio Billboard Vanguardia - Peso Pluma
  • Hot Latin Song Colaboración Vocal del Año - Óscar Maydon & Fuerza Regida
  • Álbum Top Latin Pop del Año - Kapo por Si alguien nos escucha
    • Temas
    Entretenimiento
    Música
    Música Latina
    Billboard latinos
    espectáculo
    premios
    ganadores
    alfombra roja
    Billboard
    Karol G
    Bad Bunny
    Yailín
    Noticias
    Recomendadas