Televisión
23 oct 2025 , 14:30

Quenlin Blackwell: De meme viral a modelo de Victoria's Secret

Blackwell pasó de ser uno de los memes más virales en internet a modelar para una de las marcas de lencería más conocidas del mundo, y esta es su historia.

   
    Quenlin Blackwell antes y en la pasarela de VS. ( RRSS )
"Yo explicándole a mi mamá" fue uno de los memes más compartidos de internet, pero pocos sabían que su protagonista, Quenlin Blackwell, había grabado esa escena desconsolada en medio de una dura lucha personal.

Hoy, la influencer y creadora de contenido ha transformado ese difícil inicio en un triunfo sorprendente: se ha convertido en un Ángel de Victoria's Secret.

  • Plantilla original del meme Yo explicandole a mi mamá.
    Plantilla original del meme "Yo explicandole a mi mamá". ( RRSS )
  • Quenlin Blackwell hoy en día.
    Quenlin Blackwell hoy en día. ( RRSS )

La Historia Detrás del Meme

La imagen viral muestra a una joven llorando histéricamente mientras una mujer (la Sra. Juicy, de Little Women: Atlanta) la mira confundida.

Aunque las grabaciones no tienen relación —la Sra. Juicy solo miraba un partido de los Dallas Cowboys—, juntas crearon un fenómeno de internet.

Sin embargo, el video de Quenlin corresponde a uno de los momentos más oscuros de su vida, mientras enfrentaba la anorexia y el acoso:

Quote

"Ese día me sentía tan abrumada que pensé en salir a manejar, pero volví a casa y grabé el video. Mi mamá siempre me decía que gritara para sacar la rabia... así que lo hice", reveló a BuzzFeed.

Con el tiempo, Quenlin Blackwell, de 24 años, logró transformar aquel episodio en inspiración. "A pesar de que ese día quería suicidarme, se convirtió en algo genial", afirmó.

La texana, que acumula más de 3 millones de suscriptores en YouTube, donde comparte viajes, recetas y humor, comenzó a abrirse camino en la alta costura, desfilando para marcas como Gucci y Louis Vuitton en la Paris Fashion Week.

Su ascenso a la fama global culminó con un logro que era un sueño de la infancia: debutar como modelo en el Victoria's Secret Fashion Show 2025:

Quote

"SOY UN ÁNGEL DE VICTORIA'S SECRET. Este es un sueño hecho realidad, gracias a todos los que lo hicieron posible, me siento tan querida y apoyada. Un millón de besos", celebró Quenlin en redes sociales.

  • Quenlin Blackwell en la pasarela de Victoria's Secret.
    Quenlin Blackwell en la pasarela de Victoria's Secret. ( RRSS )
  • Quenlin Blackwell en la pasarela de Victoria's Secret.
    Quenlin Blackwell en la pasarela de Victoria's Secret. ( RRSS )

Sobre la pasarela, Blackwell dominó el escenario luciendo un fabuloso conjunto PINK de color rosa fuerte y negro, que deslumbró a sus colegas de la industria y a sus millones de seguidores.

"Creo que el poder de la manifestación es algo tan real. Creo que eres quien crees que eres", compartió la modelo, demostrando que su viaje de creadora de contenido a ícono de la moda no fue casualidad.

La historia de Quenlin Blackwell es un testimonio de cómo un momento de vulnerabilidad, expuesto al mundo como un meme, puede ser reescrito y transformado en un camino de éxito y superación.

