La hija de Paulina Tamayo se despide de su madre con emotivo mensaje

El mundo de la música ecuatoriana y gran parte del país continúan de luto tras el fallecimiento de Paulina Tamayo, cariñosamente conocida como La Grande del Ecuador, una de las voces más emblemáticas y queridas de su generación.

Tras la confirmación de su partida, las muestras de cariño y respeto no han cesado. Ayer, su hijo, Willie Tamayo, dedicó las primeras y conmovedoras palabras de despedida.

Hoy, en el marco de los homenajes celebrados en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y previos a la misa en la Basílica del Voto Nacional, su hija, Paola Tamayo, ha roto el silencio para honrar la memoria y el legado de su madre a través de su cuenta de Instagram.