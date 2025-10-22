Música
22 oct 2025 , 09:09

La hija de Paulina Tamayo se despide de su madre con emotivo mensaje

Paola Tamayo dedicó un emotivo mensaje a su madre, mientras se celebran los ritos fúnebres en la Casa de la Cultura de Quito.

   
    Paulina Tamayo y su hija Paola en uno de sus últimos conciertos. ( RRSS )
El mundo de la música ecuatoriana y gran parte del país continúan de luto tras el fallecimiento de Paulina Tamayo, cariñosamente conocida como La Grande del Ecuador, una de las voces más emblemáticas y queridas de su generación.

Tras la confirmación de su partida, las muestras de cariño y respeto no han cesado. Ayer, su hijo, Willie Tamayo, dedicó las primeras y conmovedoras palabras de despedida.

Lea: ¿Por qué Paulina Tamayo lloraba al cantar La Canción de los Andes?

Hoy, en el marco de los homenajes celebrados en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y previos a la misa en la Basílica del Voto Nacional, su hija, Paola Tamayo, ha roto el silencio para honrar la memoria y el legado de su madre a través de su cuenta de Instagram.

Paulina Tamayo ofreció varios conciertos para la diáspora ecuatoriana.
Paulina Tamayo ofreció varios conciertos para la diáspora ecuatoriana. ( RRS )

"Te amo, mi eterna Paulina. Mi grande. Mía" comienza el mensaje, y continuó expresando un profundo agradecimiento por la vida de su madre, su amor incondicional y el vasto legado que dejó en ella y en toda la nación:

Quote

"Gracias a Dios por tu vida, por tu amor incondicional y por el legado que dejaste en mí y en todo un País. Gracias por ser mi madre, por enseñarme con tu ejemplo. Eres y serás siempre mi guía, mi orgullo, mi raíz. ¡Que Viva La Grande del Ecuador y ahora La Grande del Cielo!"

El dolor de la familia se ha visto arropado por una ola de condolencias provenientes de artistas, autoridades y diversas entidades, quienes lamentaron la pérdida de la artista a lo largo de las últimas horas.

Lea: Así fue una de las últimas presentaciones de Paulina Tamayo: junto a sus hijos y al público que amó

El impacto de la voz de Paulina Tamayo trasciende las fronteras. Su nombre se ha mantenido en tendencia no solo en Ecuador y países vecinos, sino también en naciones lejanas como España, Estados Unidos e Italia, lugares con una gran presencia de migrantes ecuatorianos, un testimonio del profundo calado y la huella imborrable que su arte dejó en el corazón de todo el Ecuador.

