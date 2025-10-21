Los restos de Paulina Tamayo, ‘La Grande del Ecuador’, son velados en la Casa de la Cultura

La cantante<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/luto-nacional-paulina-tamayo-grande-del-ecuador-embajadora-folclore-HC10306221 target=_blank> Paulina Tamayo</a>, también conocida como la grande del Ecuador, falleció la madrugada de este 21 de octubre de 2025 a los 60 años, según confirmo su entorno cercano por deficiencia<b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/luto-nacional-paulina-tamayo-grande-del-ecuador-embajadora-folclore-HC10306221 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/fallecimiento-paulina-tamayo-condolencias-artistas-entidades-CC10306150 target=_blank></a></b> <b></b>