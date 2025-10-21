Ecuador
21 oct 2025 , 17:08

Los restos de Paulina Tamayo, ‘La Grande del Ecuador’, son velados en la Casa de la Cultura

Familiares, artistas y admiradores se reunieron en la Casa de la Cultura para rendir homenaje a Paulina Tamayo, La Grande del Ecuador, figura emblemática de la música nacional.

   
    Los restos de Paulina Tamayo, la grande del Ecuador, ya se encuentran en la Casa de la Cultura.( Cortesía )
Fanáticos de La grande del Ecuador, Paulina Tamayo, se despiden de la cantante que está siendo velada en el teatro de La Casa de la Cultura, en la que entregan arreglos florales, cartas y fotografías, demostrando el gran cariño de su público.

Personalidades del espectáculo y la música como Juan Fernando Velasco, AU-D, Trío, los panchos e incluso el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, se han sumado en mensajes de apoyo y condolencias por el fallecimiento de la cantante

Uno de los mensajes más conmovedores fue enviado por su hijo Willie, el que en una publicación en redes sociales menciono "Gracias por tanto, por tu entrega infinita, por tu fuerza y por enseñarme que la vida se canta con el alma. Tu presencia será eterna, mamita. No sé cómo podré seguir adelante sin tu presencia física, pero me reconforta que vives desde siempre en mi corazón."

La cantante Paulina Tamayo, también conocida como la grande del Ecuador, falleció la madrugada de este 21 de octubre de 2025 a los 60 años, según confirmo su entorno cercano por deficiencia respiratoria, sus restos están siendo velados en la Casa de la Cultura ecuatoriana en la cual se levantó una capilla ardiente en su honor.

La grande del ecuador con casi 50 años de trayectoria marco la música del Ecuador con canciones que se han quedado en la memoria de sus seguidores como La canción de los Andes, Avecilla, dolencias y morena la ingratitud, su carrera musical inicio alrededor de los cinco años de edad cantando en concursos de canto, peñas y programas radiales llevándose el título de cantante profesional.

Uno de sus principales referentes en el mundo del espectáculo fue el quiteño Ernesto Albán, el que le enseñó todo sobre el mundo del espectáculo, pero, sobre todo, el "sentido del arte". Esta experiencia temprana pulió el talento que la convertiría en una figura indispensable de los escenarios.

Los fanáticos que quieran despedirse de la cantante podrán hacerlo en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a partir del martes 21 de octubre de 2025 hasta las 10 de la mañana del miércoles 22 de octubre ese mismo día se llevara a cabo la misa de eucaristía se realizará en la Basílica del Voto Nacional a las 12:00 del medio día.

La invitación a todos los fanáticos, familiares y amigos fue enviada por sus hijos Willie y Paola por medio de un comunicado que fue difundido en redes sociales en la cuenta oficial de la cantante.

