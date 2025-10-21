Paulina Tamayo falleció en una casa de salud de Quito la madrugada de este 21 de octubre

La cantante quiteña, Paulina Tamayo, 'La Grande del Ecuador', falleció aproximadamente a las 05:30 de este martes 21 de octubre en el hospital Metropolitano de Quito.

Familiares retiraron el cuerpo de Paulina Tamayo cerca de las 09:00.

Por ahora, el lugar del velorio y sepelio es una incógnita. Los seguidores de la cantante están a la expectativa para darle el último adiós.

A la casa de salud llegaron amigos de Paulina Tamayo, como el músico Walter Luzuriaga, quien recordó una anécdota, recalcando el buen humor que tenía 'La Grande del Ecuador'.

