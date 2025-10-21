Ecuador
21 oct 2025 , 12:45

Paulina Tamayo falleció en una casa de salud de Quito la madrugada de este 21 de octubre

Los hijos de Paulina ya retiraron el cuerpo. Se espera conocer el lugar del velorio para que sus seguidores la despidan.

   
    Paulina Tamayo en un concierto en junio 2025.( Redes sociales )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
La cantante quiteña, Paulina Tamayo, 'La Grande del Ecuador', falleció aproximadamente a las 05:30 de este martes 21 de octubre en el hospital Metropolitano de Quito.

Familiares retiraron el cuerpo de Paulina Tamayo cerca de las 09:00.

Por ahora, el lugar del velorio y sepelio es una incógnita. Los seguidores de la cantante están a la expectativa para darle el último adiós.

A la casa de salud llegaron amigos de Paulina Tamayo, como el músico Walter Luzuriaga, quien recordó una anécdota, recalcando el buen humor que tenía 'La Grande del Ecuador'.

"Cuando estábamos en Holanda (Países Bajos) le preguntamos cuánto nos cobra un concierto. Nos preguntó: ¿con llorada o sin llorada?", dijo Luzuriaga, dibujando una sonrisa en su rostro.

El propio Luzuriaga ha intentado contactarse con la familia de Tamayo, pero no ha tenido respuesta. Él espera que el velorio se realice en la Casa de la Cultura o un espacio digno para que todos sus seguidores puedan despedirla.

Paulina Tamayo nació en Quito, el 14 de abril de 1965. Realizó giras internacionales donde compartió escenarios con figuras de la música como Alci Acosta, Roberto Carlos, Juan Gabriel, El Greco, Los Panchos, Lola Flores, Los Visconti, Daniel Santos, Leo Dan, Rocío Durcal, Jose Luis Rodríguez 'El Puma', entre otros.

