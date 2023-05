La historia de la canción no es común, de hecho su origen no es conocido por la mayoría de internautas . Todo ocurrió en Panamá, a mediados de los 2000, a raíz de una riña entre adolescentes. Katherine Severino, quien en ese tiempo empezó su anhelada carrera de modelaje, escribió el tema como respuesta a señalamientos que la acusaban de yeyé , lo que significaría en el coloquial ecuatoriano como pelucona.

Katherine no es protagonista del clip, decidió no aparecer en él ya que no anhelaba fama en el terreno musical, por lo que los nuevos dueños de la pista contrataron a su propio equipo audiovisual, incluido el popular rostro que identifica la pegajosa canción, parte de los barrios panameños y sectores populares como El Chorrillo, lugar donde fueron a buscar a quien sería Yasuri.

Allí fue cuando Marlene Morales ganó protagonismo, se despojó de las vergüenzas y personificó a la verdadera Katherine Severino por unos cuantos dólares. La joven contaba con la actitud, la energía y aura que los productores deseaban para la futura imagen de la pista.