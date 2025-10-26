Música
26 oct 2025 , 11:26

Esta es la lista de cosas que no puedes ingresar al concierto de Shakira en Quito

La organización del tour en Quito refuerza la seguridad y establece estrictas normas para garantizar un ingreso ordenado y un show sin contratiempos.

   
    Shakira ofrecerá tres conciertos en la capital ecuatoriana, del 8 al 11 de noviembre. ( RRSS )
Fuente:
Redes sociales
user placeholder

Kenneth Triviño
A pocos días de que la capital ecuatoriana vibre con el esperado regreso de Shakira, la organización de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour ha publicado una lista detallada de recomendaciones y estrictas prohibiciones que los asistentes deberán acatar para ingresar al Estadio Olímpico Atahualpa.

La superestrella colombiana tiene tres fechas confirmadas en Quito: 8, 9 y 11 de noviembre de 2025.

Lea: Así fue la presentación de Shakira y Grupo Niche en Cali frente a 77 mil personas

La empresa Feel The Ticket y Feel the Club, ha informado que debido a los récords de asistencia en Latinoamérica y con el objetivo de garantizar la seguridad, se aplicará un riguroso control.

El acceso al estadio contará con sistemas electrónicos de chequeo y un aumento significativo de personal de seguridad y cámaras, estableciendo múltiples anillos de control alrededor del recinto.

Lea: Así fue el primer concierto de Shakira en Ecuador en 1996

Recomendaciones clave para el público

Para asegurar un ingreso fluido y sin contratiempos, se aconseja a los seguidores de la barranquillera:

  • Llevar el ticket físico válido. El ingreso sin el boleto impreso no será permitido.
  • Optar por el transporte público para evitar el tráfico y la congestión en la zona del estadio.
  • Llevar solo objetos personales indispensables para facilitar la revisión en los puntos de control.

    • Qué puedes (y que no) llevar al estadio

    Así mismo, la organización ha sido enfática en la lista de artículos que serán decomisados en los controles. Los asistentes deben evitar a toda costa ingresar con:

  • No acudir con bolsos grandes, maletas, maletines o similares
  • No alimentos, bebidas, aerosoles, cinturones con billas metálicas ni con artículos cortopunzantes
  • No llevar cámaras de lente removible, filmadoras, grabadoras y drones
  • No llevar sombrillas, paraguas, correa con muchos accesorios metálicos y llaves con cadena
  • No llevar punteros láser o led, artefactos pirotécnicos, selfie sticks, trípodes y similares.
  • No llevar carteles y banderolas de gran tamaño.
  • No llevar sillas plegables
  • Prohibidas las sustancias psicotrópicas

    • Lea: Shakira revela porque juntó a Beéle y Ed Sheeran para cantar Hips don't lie

    Con estas medidas, los organizadores buscan que las tres noches de espectáculo de Shakira, que promete un show inolvidable, se desarrollen en un ambiente de total seguridad para los miles de fans ecuatorianos.

    Se recomienda a los asistentes llegar con suficiente antelación para pasar los controles de ingreso sin apuros.

