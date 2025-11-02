El debut soñado: Así fue el paso de Samantha Quenedit por el set de En Contacto

La expectación era palpable, y el momento ha llegado. <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/samantha-quenedit-arrasa-bikini-miss-grand-international-vota-por-ella-BG10258485 target=_blank>Samantha Quenedit</a>, la mujer que mantuvo a todo el <b>Ecuador</b> pegado a sus pantallas durante su <b>electrizante paso</b> por el <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/samantha-quenedit-top-20-miss-grand-international-BF10262245 target=_blank>Miss Grand International 2025</a><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/cacao-ecuador-peru-chocolate-desata-polemica-miss-grand-international-BC10218485 target=_blank></a>