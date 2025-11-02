El debut soñado: Así fue el paso de Samantha Quenedit por el set de En Contacto

La expectación era palpable, y el momento ha llegado. Samantha Quenedit, la mujer que mantuvo a todo el Ecuador pegado a sus pantallas durante su electrizante paso por el Miss Grand International 2025, aterriza con fuerza en la pantalla chica. Tras colocar a nuestro país en el Top 20, la carismática artista de 25 años celebra su regreso a casa con un debut televisivo de ensueño en En Contacto, el matinal de Ecuavisa, como panelista temporal, confirmando que su talento no conoce fronteras. Lea: Miss Grand Ecuador regala chocolate y Perú responde: "El cacao es peruano"

Samantha Quenedit mantiene una relación amorosa de siete años. ( )

Por tres días, el carisma, el glamour y la potente proyección escénica en Bangkok se trasladaron al set del matinal de Ecuavisa, y es que la modelo participó como una de las panelistas del programa, junto a Dora West, Diego Spotorno, Gaby Díaz, José Urrutia y Henry Bustamante. Y fue con ese mismo encanto natural que Samantha Quenedit conquistó instantáneamente a la audiencia, generando una ola de apoyo que ya se traduce en el deseo popular de verla como parte permanente del programa. Lea: Machaka y Belén Sánchez, los ecuatorianos que están en el radar de Billboard Este exitoso debut marca un giro profesional crucial, ya que lejos de amedrentarse por la transición, Samantha asume este nuevo desafío con entusiasmo:

"Es una experiencia nueva, estoy aprendiendo, es mi primera vez estando en un programa de semejante magnitud, pero me divierto, me emociona, me encantan los nuevos retos," confesó Quenedit sobre su inmersión en la televisión.

Para la comunicadora y bailarina, su debut televisivo coincide con el cierre definitivo, al menos por ahora, de su capítulo en los reinados. Ella explica que no se trata de decepción, sino de una entrega total de energía:

"Siento que lo cierro porque entrego mucho de mí, entonces es muy agotador también estar bajo la presión, bajo el ojo de tanta gente en un certamen representando tu país," explicó.

Sin embargo, su pasión por el espectáculo y la conexión con el público son el motor que la impulsa directamente a la televisión: "Esto es increíble, se siente espectacular poder compartir con tanta gente que nos está viendo en la casa." Lea: Samantha Quenedit se despide de los certámenes de belleza y mira hacia un futuro artístico Este sentimiento se alinea con la energía que siempre la ha caracterizado, y que se percibió incluso en el lejano certamen en Tailandia:

"Lo que siempre me ha caracterizado es hacer las cosas con cariño, con amor, así que estoy feliz que tanta gente de tantas partes del mundo pudo sentir la representación de Ecuador internacionalmente y ahora seguimos sonando con la iguana, con el cacao, con la pasarela, con todo."

Estando como panelista del programa durante estos tres días (del 29 al 31 de octubre), la Miss Grand Ecuador no desaprovechó la oportunidad para agradecer públicamente el respaldo de sus compatriotas en el certamen. Pese a que su objetivo era siempre "realizar un buen trabajo y dejar el nombre del país en alto", la magnitud del apoyo popular la tomó por sorpresa:

"Es lo que más me gustó. No me lo esperaba... No lo hubiese podido hacer sin el apoyo de todos ustedes. Así que estoy eternamente agradecida con mi gente bella de Ecuador," expresó con emoción.

Samantha Quenedit tuvo un alto apoyo popular durante su paso por el Miss Grand International. ( )

¡Se Viene Más Música y Baile!

Además de ser comunicadora y modelo, Samantha Quenedit es una talentosa cantante y bailarina (dirige su propia academia, Proarte Studio), algo que aprovechó para brillar en la prueba de talento del Miss Grand. Lea: Ecuador deslumbra en el Miss Grand con traje inspirado en este animal en peligro de extinción Tras años de enfocarse en temas menos bailables, la artista decidió cambiar el ritmo para el escenario internacional:

"Junto a mi hermano, que es el productor del tema, decidimos hacer algo bailable, algo diferente. Y dijimos: ¡esto se va para Tailandia! Un género diferente y que a todos les gustó," reveló.