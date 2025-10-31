Música
Machaka y Belén Sánchez, los ecuatorianos que están en el radar de Billboard

La prestigiosa revista estadounidense destaca a Belén Sánchez y Machaka como parte de su listado En Nuestro Rada.

   
    Belén Sánchez junto a Sebastián Ontaneda (i) y Machaka (d). ( RRSS )
¡Ecuador Invade Billboard! La ola musical ecuatoriana, cargada de sabor y autenticidad, ha pasado de ser una promesa a una sólida realidad en el escenario global.

Después de que Jombriel pusiera al país en el mapa de Billboard como una de las revelaciones urbanas, la prestigiosa revista fija ahora su radar en dos nuevos talentos tricolores que están rompiendo esquemas: el quiteño Machaka y la guayaquileña Belén Sánchez.

Ambos artistas fueron descubiertos y aclamados por los editores durante la Semana Billboard de la Música Latina 2025 en Miami Beach, confirmando que el flow del Ecuador es la nueva sensación internacional. ¡Tenemos todos los detalles de esta doble conquista!

Belén Sánchez: Fusión, bolero y rap guayaco

Belén Sánchez, guayaquileña radicada en Nueva York, fue elogiada por su capacidad de fusionar géneros y narrativas personales. Billboard la destaca por su sencillo debut, Lejos de casa.

Esta colaboración hecha con la agrupación guayaquileña La Banda Brava, comienza como un vibrante bolero, culmina en una salsa contagiosa que suena a trópicos, a costa, y sobre todo, a Guayaquil.

La canción, según la editora Jessica Roiz, refleja la experiencia de Sánchez como inmigrante y su orgullo por sus raíces. La propia artista celebró la noticia en Instagram:

Quote

"¡Mi niña interior está gritando por dentro! ¡¡Ecuador tiene tanto bueno por darnos!! que hermoso ver como nos conectamos y nos montamos a esta ola juntos" dijo la artista.

Machaka: El Ritmo de la “cevicheria moderna”

Por su parte, Machaka conquistó a la revista con una propuesta tan original como su nombre: lo que él llama “música de cevichería moderna”. El quiteño combina cumbia y salsa ochentera con toques urbanos y andinos, creando un sonido tan sabroso como inconfundible.

Su autenticidad brilla en temas como Milagro y Las +593, canciones que le han abierto puertas en Estados Unidos y España, y que Billboard destacó por su proyección internacional.

Con el lanzamiento de su nuevo EP, Ecuadorian Sabrosura, previsto para el 6 de noviembre, el artista se muestra optimista. En declaraciones a Ecuavisa.com, el artista destacó la clave de su éxito:

Quote

“La gente conecta con sentirse tomada en cuenta, y que estemos visibilizando cosas importantes de Ecuador, es emocionante”.

