Machaka y Belén Sánchez, los ecuatorianos que están en el radar de Billboard

<b>¡Ecuador Invade Billboard!</b> La ola musical ecuatoriana, cargada de sabor y autenticidad, ha pasado de ser una promesa a una sólida realidad en el <b>escenario global</b>. Después de que <b>Jombriel</b> pusiera al<b></b><b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/a-bailar-chocolatea-nuevo-himno-ecuavisa-sports-machaka-andreina-bravo-PD10203840 target=_blank></a><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/premios-heat-2025-estos-son-los-ganadores-esta-edicion-BL9418663 target=_blank></a> <b></b><i></i><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/machaka-lleva-ecuadorian-sabrosura-metro-de-quito-trend-de-las-593-JC9664913 target=_blank></a>