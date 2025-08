“(Los Swing Original Monks) Me habían invitado ya a un concierto en la Casa de la Música. Yo no estaba en Quito en ese momento, entonces lo teníamos pendiente”, dijo Machaka apenas se sentó frente nuestro. El evento al que hizo referencia era el de El Apagón, Monks bajo las velas, que se realizó el 19 de octubre de 2024, en plena crisis energética en los últimos meses de ese mismo año. “Creo que hay afinidad entre los dos proyectos”, afirmó.

En ese escenario, Machaka no solo compartió reflector con Swing Original Monks. Era la segunda vez que se presentaba en un mismo evento con Frente Cumbiero. La primera vez fue en el festival La Santa, realizado el 14 de abril de 2022, donde sintió el tropicanibalismo, concepto generado por la banda colombiana para definir a su cumbia bogotana. "Me parece que son unos músicos geniales, hacen como una cumbia de vanguardia que a mí me encanta", confirmó Machaka.

Machaka subió esa noche, se colocó entre Madrigal y Baumann y acompañó con algunos versos. Una breve interferencia interrumpió la música de los Swing Original Monks y Martín Proaño comenzó a rapear su canción más escuchada en Spotify: Milagro, con más de 1.4 millones de reproducciones. Así, en la fiesta de 15 años de monkeo, se pasó de tropicanibalismo a Ecuadorean Sabrosura.



Lee más: Swing Original Monks, 15 años haciendo música desde Absurdistán