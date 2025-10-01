Televisión
01 oct 2025 , 13:36

¿El cacao es de Ecuador o Perú? El chocolate desata polémica en el Miss Grand International

Las candidatas de Ecuador y Perú se vieron envueltas en una pequeña polémica en torno al origen del chocolate y del cacao.

   
    Samantha Quenedit (i) y Flavia López (d), representantes de Ecuador y Perú respectivamente. ( RRSS )
¡Tailandia se convirtió en el escenario de un pequeño pero polémico duelo de orgullo patrio! Y no, no hablamos de un concurso de comida, sino de un inesperado cruce entre dos de las favoritas del Miss Grand International 2025: Samantha Quenedit, Miss Grand Ecuador, y Flavia López, Miss Grand Perú.

La controversia gira en torno a un producto que es símbolo nacional en ambos países: el cacao.

Top 10 pre-arrival durante la cena con los encargados del certamen.
Todo comenzó durante una elegante cena con el presidente de la organización, Nawat Itsaragrisil, esto debido a que ambas forman parte del Top 10 pre-arrival.

La representante ecuatoriana, Samantha Quenedit (una de las favoritas a llevarse la corona), tuvo un gesto entrañable: compartir con todas las candidatas unos chocolates de marca ecuatoriana, presentándolos con orgullo como "el mejor chocolate del mundo":

Quote

"Este es chocolate ecuatoriano, es el mejor chocolate del mundo, por favor tomen y pruébenlo"

Un detalle que parecía inofensivo y hasta conmovedor, cambió cuando la representante peruana, Flavia López, interrumpió la degustación con una frase que resonó en todas las redes sociales: "El cacao es de Perú".

El momento fue captado y viralizado en TikTok e Instagram en cuestión de minutos, ya que la cena fue transmitida en Facebook, por lo que el comentario de la peruana dividió a los internautas.

Mientras que muchos usuarios tacharon la intervención de Flavia como grosera y defendieron a Samantha, otros consideraron que pudo ser solo una broma para aligerar la tensión del certamen.

Flavia López es la representante de Perú en el Miss Grand International.
¿Quién tiene la razón? La ciencia entra al concurso

Para ponerle más picante al asunto, el orgullo nacional llevó la polémica hasta el terreno científico. Aunque en la cena reinó el buen humor, la verdad es que la ciencia respalda el argumento de la ecuatoriana y le da la corona a la Mitad del Mundo en esta disputa histórica.

Investigaciones arqueológicas de primer nivel, publicadas en la revista Science, confirman que los vestigios de cacao más antiguos del continente se encontraron en el yacimiento Santa Ana-La Florida, en Ecuador.

Estos restos datan de más de 5 000 años y corresponden a la cultura Mayo-Chinchipe, lo que convierte al territorio ecuatoriano en la cuna del cacao más antiguo del mundo.

Samantha Quenedit entregando los chocolates a las otras candidatas.
Afortunadamente, el momento incómodo no pasó de ser una divertida anécdota. Tanto Samantha como Flavia continuaron la cena entre risas, y las demás candidatas disfrutaron del chocolate ecuatoriano.

Este episodio no hizo más que reafirmar que el cacao es un símbolo cultural y motivo de inmenso orgullo para ambos países, más allá de quién lo tuvo primero.

