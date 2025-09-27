Televisión
Samantha Quenedit viaja a Tailandia para representar a Ecuador en el Miss Grand International 2025

La quiteña de 25 años competirá en la edición número 13 del certamen internacional, que reunirá a más de 70 candidatas entre el 1 y el 18 de octubre en Bangkok.

   
    Samantha Quenedit en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, Guayaquil. ( RRSS )
¡Ecuador ya tiene embajadora rumbo a Tailandia! Este 26 de septiembre, Samantha Quenedit, Miss Grand Ecuador 2025, partió desde Guayaquil hacia Bangkok para representar al país en el Miss Grand International 2025, uno de los certámenes de belleza más relevantes del circuito internacional.

La competencia, que celebra su edición número 13, se desarrollará entre el 1 y el 18 de octubre en la capital tailandesa, y coronará a la sucesora de la filipina Christine Juliane Opiaza, actual reina del título.

Samantha Quenedit siendo elegida Miss Grand Ecuador 2025.
Samantha Quenedit siendo elegida Miss Grand Ecuador 2025. ( RRSS )

Una agenda intensa en Bangkok

Durante casi tres semanas, Quenedit enfrentará una serie de pruebas que pondrán a prueba no solo su presencia escénica, sino también su talento y capacidad de comunicación.

Las fechas clave incluyen:

  • 1 de octubre: ceremonia de bienvenida y conferencia de prensa.
  • 9 de octubre: competencia de traje de baño.
  • 10 de octubre: entrevista a puerta cerrada con el jurado.
  • 13 de octubre: concurso de traje típico.
  • 15 de octubre: competencia preliminar.
  • 18 de octubre: gran final en la que se coronará a la nueva soberana.

    • ¿Quién es Samantha Quenedit?

    Quiteña de 25 años, licenciada en Comunicación Social, productora de eventos y con una maestría en Danza, Samantha combina formación académica con una sólida trayectoria artística. Habla español e inglés, y desde pequeña se ha vinculado con el mundo del arte a través de la televisión, la música y el baile.

    En el ámbito de los certámenes de belleza, no es una novata. Fue Teen Universe Ecuador, ganó el título Teen Universe Internacional, se convirtió en Miss Teen Hispanic y fue segunda finalista en Miss Ecuador 2022.

    Su coronación como Miss Grand Ecuador 2025 se dio el pasado 18 de julio en Cuenca, durante la gala preliminar del Miss Universo Ecuador, donde se impuso entre 19 candidatas.

    Samantha Quenedit junto a Tahiz Panus.
    Samantha Quenedit junto a Tahiz Panus. ( RRSS )

    El Miss Grand International se creó en 2013 con la misión de promover la paz y la ayuda humanitaria. En poco más de una década, se ha consolidado como uno de los concursos de belleza más influyentes del planeta, con una fuerte presencia en Asia y América Latina.

    Ahora, Ecuador deposita sus esperanzas en Samantha Quenedit, quien buscará traer la primera corona de este certamen para el país y consolidar su trayectoria en el competitivo mundo de la belleza internacional.

