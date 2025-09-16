Giselle Rosales, miss Ecuador 2025, recibió la nacionalidad ecuatoriana por decreto de Daniel Noboa

Mariam Giselle Rosales Sánchez, la miss Ecuador 2025 que representará al país en el Miss Internacional 2026 en Japón, recibió la nacionalidad mediante un decreto del presidente Daniel Noboa.

Rosales, de 21 años, tiene padres cubanos y nació en el país caribeño, pero reside en Ecuador desde que tiene siete años. Llegó al certamen nacional de belleza representando a Machala.

Le puede interesar: ⁠¿Hay dos Miss Ecuador? La nueva soberana se pronuncia sobre su triunfo

"Ecuador es mi casa. Yo me siento machaleña, más machaleña que el bolón”, respondió con firmeza en una entrevista con Ecuavisa.com.

Noboa otorgó la nacionalidad ecuatoriana a Rosales bajo la figura de servicios relevantes.

Lea también: EXCLUSIVA | Victoria Kjaer llega a Guayaquil y le declara su amor al país: "Los amo a todos"

"Quien por sus aportes significativos con sus virtudes, actuaciones, ocupación y esfuerzos a favor de la República del Ecuador y de la sociedad ecuatoriana, en el ámbito social y cultural, constituye un ejemplo a seguir", reseña el documento presidencial.