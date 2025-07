"Esta es mi primera vez aquí en Ecuador, así que estoy muy emocionada. He escuchado cosas absolutamente increíbles. Voy a ir a las Islas Galápagos, así que también estoy muy emocionada por eso [...] Como tal, Ecuador es el país número 22 que visito."

"Me siento extremadamente orgullosa de traer la corona a Dinamarca. Es algo que siempre quise hacer, siempre quise hacer historia para mi país, así que estoy muy orgullosa."

"[Lo hice porque] Creo que el amor no tiene protocolo, y siempre elijo hacer lo que me dice mi corazón. Cualquier cosa que pueda hacer, aunque sea un momento pequeño, puede permanecer en el corazón de alguien para siempre, y definitivamente es algo que me llevaré el resto de mi vida."