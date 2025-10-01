Emma Stone reaparece con polémica foto y aviva rumores de supuestos procedimientos estéticos

<b>Lea más: </b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/cine/nicole-kidman-solicita-divorcio-keith-urban-supuesta-infidelidad-AC10212992 target=_blank>Nicole Kidman solicita el divorcio a Keith Urban por supuesta infidelidad</a> Mientras algunos críticos aseguraron que Stone es la nueva víctima de los duck lips, o<b>tros defendieron a la </b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/actriz target=_blank>actriz</a><b> afi</b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/venecia target=_blank></a><b></b> <b></b><b></b>