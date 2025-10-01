Cine
Emma Stone reaparece con polémica foto y aviva rumores de supuestos procedimientos estéticos

La actriz fue fotografiada en la Semana de la Moda y las redes se llenaron de críticas y defensas sobre supuestos procedimientos estéticos.

   
    Emma Stone ( Internet )
La actriz estadounidense Emma Stone, de 36 años, se convirtió en tema de debate tras su aparición en el desfile de Louis Vuitton en la Semana de la Moda de París 2025. Más que por su atuendo, la ganadora del Óscar por La La Land llamó la atención por su apariencia física, lo que generó una ola de comentarios en redes sociales.

En una fotografía tomada junto a la cantante tailandesa Lisa, de BlackPink, varios usuarios en X señalaron cambios en el rostro de la actriz, atribuyéndolos a supuestos procedimientos estéticos.

Emma Stone y Lisa
Emma Stone y Lisa ( Internet )

Mientras algunos críticos aseguraron que Stone es la nueva víctima de los duck lips, otros defendieron a la actriz afirmando que se trataba de una mala iluminación o edición de la foto difundida. Usuarios adjuntaron otras imágenes del mismo evento en las que la intérprete luce diferente, cuestionando la veracidad de la polémica instantánea.

No es la primera vez que Stone genera conversación sobre su apariencia, recordemos que en agosto, durante el Festival de Venecia, ya había sorprendido con un cambio de look al presentar su nueva película Bugonia, dirigida por Yorgos Lanthimos.

Por ahora, Emma Stone no se ha pronunciado sobre los comentarios, aunque su presencia en París confirma que sigue siendo una de las actrices más buscadas y al mismo tiempo, más escrutadas de Hollywood.

