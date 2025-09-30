Cine
Nicole Kidman solicita el divorcio a Keith Urban por supuesta infidelidad

Tras casi 20 años juntos, la actriz australiana y el cantante country enfrentan rumores de infidelidad y un inminente divorcio.

   
    Keith Urban y Nicole Kidman. ( RRS )
Kenneth Triviño
El mundo de Hollywood y la música country vuelve a centrar la atención en la que hasta ayer fue, una de sus parejas más sólidas.

Según reveló el medio especializado TMZ, los actores Nicole Kidman y Keith Urban se separaron discretamente en junio, después de casi dos décadas de matrimonio. Sin embargo, la noticia se complica ahora con versiones que señalan que el cantante ya habría pasado página y estaría con una nueva mujer. Aquí los detalles.

Nicole Kidman y Keith Urban llevaban casi 20 años de matrimonio.
Nicole Kidman y Keith Urban llevaban casi 20 años de matrimonio. ( RRS )

Fuentes cercanas a la actriz australiana aseguran que en el entorno existe una fuerte creencia de que Keith Urban ya estaría involucrado con otra mujer tras la ruptura.

"Todo apunta a que Keith está con otra mujer. Digamos que Nicole no lo discute, pero aun así está conmocionada", comentó una fuente cercana a la actriz.

El rumor no es un secreto en el ámbito social del músico. Otra fuente ligada a Kidman agregó que la especulación "está por todo Nashville", la ciudad donde Urban desarrolla su carrera y donde ha alquilado una vivienda, lo que se interpreta como una señal de que no tiene intención de reconciliarse.

El divorcio ya está a la vista

El panorama se complica aún más cuando trascendió que Nicole Kidman ha solicitado formalmente el divorcio a Keith Urban, a un solo día de la filtración, según reportó Hola!.

La solicitud oficial se produce después de un verano que pasaron separados, ya que Kidman se encontraba en Londres grabando la película Practical Magic 2 y Urban, de 57 años, estaba de gira con su tour mundial High and Alive.

Fuentes cercanas a la actriz han explicado que ella "no quería esto", que le sorprendió la decisión y que ha estado "luchando para salvar el matrimonio", pero no ha podido ser. La situación está ya en un punto de no retorno y ha tomado la iniciativa, quizá para no seguir alargando la agonía.

