Miguel Varoni luce irreconocible en la actualidad: Nuevo video agita las redes de preocupación

Pese a que muchos de sus seguidores habían superado su nuevo 'look', un nuevo video publicado por su esposa volvió a generar indignación en redes sociales. En los comentarios Varoni los usuarios expresan su preocupación y aseguran que "no está bien".

“El sol no se puede ocultar con el dedo, dieta, ejercicio, por Dios eso se llama droga ojalá la deje y se componga”; “Creo que Miguel está pasando por alguna crisis, y no lo quiere divulgar, espero no sea nada importante”; “Es lo que sucede cuando se hacen dietas estrictas, se envejece prematuramente”; “Ojalá que esté bien y no sea enfermedad", fueron algunos de los comentarios en redes.

Alex 'El León Paredes' declara por primera vez tras atentado contra su vida en Durán

Hasta el momento, el actor ha preferido no emitir comentarios relacionados al nuevo clip en redes sociales.