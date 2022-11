Alejandra Jaramillo declara sobre el asesinato de Efraín Ruales: "He tratado de vivir"

Alejandra Jaramillo fue la protagonista de una nueva sección de 'Siéntase Quien Pueda', en el que la panelista de origen ecuatoriano tuvo una profunda conversación con el productor Carlos Mesber, en el que, en forma de una conversación, se conoció sobre el lado más personal de la exconductora de En Contacto.

Imagen de archivo de Alejandra Jaramillo. ( )

En un clip que dura aproximadamente 50 minutos, Jaramillo se muestra neutral y serena, la bienvenida de Mesber llegó al igual que su look, directo y sin mucho encima: "Bienvenida Alejandra a este espacio relajado, sin maquillaje, de conversación... Tu cara es bonita con o sin maquillaje". Pese a que la entrevista indaga varios aspectos de la vida de 'La Caramelo', uno de sus puntos más íntimos y de los que prefiere evitar hablar salió a flote, su relación con el actor ecuatoriano Efraín Ruales: "¿Ya has encontrado una respuesta que te de calma de por qué pasaron las cosas?", indagó el productor, a lo que ella respondió contundente.

Imagen de archivo de Alejandra Jaramillo y Efraín Ruales. ( )

“No. No, algo tan injusto no puedo encontrar respuesta. Nunca lo voy a lograr comprender y no quiero tratar de comprender”.

Posteriormente Jaramillo comentó que los hechos son situaciones con las que debe lidiar en su vida, sin embargo son un aspecto del que no encuentra respuestas: "He tratado de vivir con lo que yo sé que vivo, con lo que mi corazón sabe, que solo yo sé, y aprender a lidiar con eso y abrazar eso, aceptarlo en mi vida. Tal vez algún día puede que encuentre una respuestas".

Imagen de Alejandra Jaramillo. ( )

Relacionada a su vida amorosa, Carlos intentó averiguar si 'Ale', como la llaman varios de sus seguidores, ya está lista para una relación, a lo que ella respondió que no, y de hecho, que no está dentro de su lista de deseos por el momento.

“Porque siento que eso es algo que se va a dar solo... pero no quiero forzar nada, no quiero buscar dates (citas), ni que me presenten a nadie...".