Ronaldo no comprendía por qué les ocurría aquello, ya que cuando nació su hija Bella Esmeralda, una de los mellizos, no esperaban que su hermano falleciera al mismo tiempo.

"Es probablemente el peor momento que he vivido en mi vida desde que murió mi padre. Cuando tienes un hijo esperas que todo vaya normal y cuando tienes ese problema es difícil", explicó el delantero en medio de una conversación con el presentador británico Piers Morgan.

"Como sabes el fútbol siguió, no paró, y pasar por ese momento fue el más difícil de mi vida. Para mí y para mi familia, especialmente para Gio".

El momento llegó como un golpe frenético a su vida, en la entrevista intentó explicar aquel aspecto: "Es una locura. A veces intento explicarlo a mi familia y amigos y les digo que yo nunca me había sentido tan triste y feliz al mismo tiempo. Nunca (...) No sabes si llorar o sonreír. No sabes reaccionar".

Para el deportista y su familia, el proceso de recuperación sigue en pie, debido a que no han logrado desprenderse del todo de su mellizo: "Las cenizas de mi hijo están, como las de mi padre, en mi casa. Es algo que quiero tener durante el resto de mi vida, no quiero tirarlas al océano o al mar (...) Las guardo conmigo en una pequeña capilla que tengo en el piso de abajo, las de mi papá y las de mi hijo".