Alex 'El León Paredes' declara por primera vez tras atentado contra su vida en Durán

"¿Cuál es el fondo del asunto?, no lo sé, no tengo idea, lo único que sí se es que se quiso atentar en contra de mi vida" , aseguró el exchico reality en un en vivo que llevó a cabo en su instagram oficial, mismo que fue replicado por sus seguidores, preocupados por lo ocurrido.

Para Paredes es indispensable entender la razón detrás del ataque delincuencial, que al inicio se pensó estaba centrado en el robo de su auto. "No tengo ningún motivo por no seguir hasta el final porque obviamente esta persona no pensó dos veces en querer atentar en contra de mi vida, no se puso a pensar que yo tengo hijos, tengo mi familia, mi esposa, le dio igual", aseguró.

"Obviamente que yo voy a ir hasta el final de todo para poder esclarecer, para poder sacar toda la verdad. En este momento yo me encuentro en buen recaudo, no estoy en Durán, estoy muy distante de toda mi familia, de mis hijos, y la verdad es que eso para mí es lo más doloroso", detalló el deportista que se encuentra en la boca de todos tras ser una víctima más de la violencia actual en el Ecuador.