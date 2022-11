Víctor Aráuz, separado de una producción tras polémico video de Emelec en el Capwell

Monteverde, Director de Producción de 'La Agencia', dejó en claro que tomaron acciones tras los hechos, entre ellas, se separó y culminó la relación laboral entre el comediante y el proyecto; se canceló y eliminó la salida al aire del contenido; se eliminaron los clips grabados durante el tiempo dentro del Capwell.

Las opiniones son variadas. El cantante AU-D, hincha de Emelec, publicó en redes sociales su perspectiva personal sobre el tema: "Soy azul hasta las cachas, de los que van al estadio, he vivido finales, meterse borracho a celebrar con el equipo el campeonato en el Ñato desde el capwell por la victor. Y me cag* de risa el chiste de Arauz. Yo también jodo a mis panas amarillos. Chiste que no ofende no es chiste".