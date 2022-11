Alejandra Jaramillo confiesa sobre su embarazo adolescente: "Mami, ¿tú me tuviste en el colegio?"

“Usualmente una persona que salga embarazada a los 15 años puede ser porque no es bien tratada en su casa, no tiene amor, quiere actuar rebeldemente, quiere vengarse de sus papás , tiene muchos motivos y en ti no encuentro uno”, comentó Mesber a Jaramillo, a lo que ella respondió sincera:

“Creo que el embarazo en mi adolescencia fue producto de querer hacer cosas de grande...”.

Además, compartió una interesante anécdota en la que su pequeño se daba cuenta lo joven que era para ser su madre: "Me mira y me dice, 'mami, tú eres súper jovencita' me vio, no sé, estaba recién levantada y sin maquillaje (...) 'yo tengo siete mami, y tú..., ¡¿tú me tuviste en el colegio?!'", le espetó su hijo en una época, con clara sorpresa.

Alejandra Jaramillo recuerda a Efraín Ruales en programa estadounidense

"Me senté y le dije... mira mi amor, tu mamá y tu papá se enamoraron, adolescentes, jovencitos, y sí, tuvimos relaciones sexuales (...) y le expliqué todo, dije 'le voy a explicar como es, las cosas como son', y le dije 'si, así se tienen a los niños'", declaró Alejandra con sinceridad, a uno de los momentos que más recuerda con Sebastián.