Ibai Llanos prueba el encebollado preparado por chef ecuatoriano y su reacción se hace viral

El reconocido streamer español, Ibai Llanos, ha sorprendido a sus millones de seguidores al probar por primera vez el encebollado ecuatoriano, uno de los platos más representativos de la gastronomía nacional, preparado por un chef ecuatoriano. La reacción del creador de contenido se volvió viral en redes sociales, generando todo tipo de comentarios de fanáticos en Ecuador y otras partes del mundo. Lea: ¿Quién es Ibai Llanos? El hombre detrás del Mundial de Desayunos que enfrenta a Ecuador y Perú

El encebollado participó en el Mundial de Desayunos, organizado por el propio streamer. ( )

En el clip, publicado en la cuenta de YouTube de Ibai, se observa cómo el streamer recibe un plato de encebollado acompañado de chifles y ají. Su reacción fue inmediata: mientras degustaba el caldo con albacora y cebolla, mostró sorpresa y destacó el sabor intenso del plato. Lea: Presentador peruano arremete contra Ibai y la gastronomía de Ecuador en el Mundial de Desayunos "Esto está espectacular", dijo Ibai con humor, asegurando que ahora entendía perfectamente por qué los ecuatorianos lo consideran una comida imprescindible. El chef que preparó el encebollado fue el balzareño Eloy Mera, quien le dijo al streamer:

"He querido traer este plato, porque es el más representativo del Ecuador [...] Cuando tu dices encebollado, te estas refiriendo al Ecuador"

La escena generó risas entre los usuarios ecuatorianos, que no tardaron en compartir el video. El streamer también probó los chifles y comentó que parecían torreznos, mientras se animaba a probar el ají. Al respecto del plato, el español mencionó que lo dejó sorprendido:

"Me ha sorprendido gratamente, he de decirlo [...] esto está espectacular"

El ecuatoriano detrás de este plato