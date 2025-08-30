Presentador peruano arremete contra Ibai y la gastronomía de Ecuador en el Mundial de Desayunos

El presentador peruano Phillip Butters se convirtió en tendencia tras sus fuertes comentarios sobre la competencia gastronómica del Mundial de Desayunos, organizada por el streamer español Ibai Llanos, donde Ecuador y Perú se enfrentan en los cuartos de final con sus platos insignia: encebollado y bolón por Ecuador, y sánduche de chancho y tamal por Perú. Lea: Así van las votaciones de Ecuador contra Perú en el Mundial de Desayunos de Ibai En el último video de Ibai, en el que reaccionaba sorprendido ante la cobertura mediática y gubernamental del duelo entre ambos países, se incluyó un fragmento de un programa en el que Butters criticaba a Ibai y cuestionaba la gastronomía de otros países. Sobre México y Ecuador, el presentador expresó:

“En México, la comida no es siquiera regular [...] ¿Y cuándo le ganemos a México, con quien nos va a poner? Me han dicho que el ganador de Guatemala con Ecuador ¿Hay comida en esos países? Es una falta de respeto”

Además, arremetió contra la gastronomía ecuatoriana:

“¿Ecuador? Tu sabes que en Ecuador le echan ketchup al ceviche [...] Esto es una afrenta para el Perú.”

Aunque el clip apareció en el video de Ibai, originalmente corresponde a un programa emitido el 20 de agosto, días antes de saberse que Ecuador y Perú se enfrentarían en cuartos de final. El fragmento se viralizó rápidamente, generando cientos de reacciones en redes sociales, donde internautas defendieron la comida ecuatoriana y criticaron el tono de las declaraciones de Butters. Lea: Sasha Grey apoya a Ecuador en el Mundial de Desayunos de Ibai contra Perú A las críticas que Butters le hizo, Ibai no dudó en reaccionar en su video:

“Este sujeto dice que la comida peruana es tan buena que no se debe ni comparar, y me dice que quien soy, que nadie me conoce y que está enfadadísimo”

Phillip Butters no es ajeno a la polémica. En 2017 protagonizó un episodio polémico al referirse de manera despectiva al futbolista ecuatoriano Felipe Caicedo, aunque luego aclaró que sus palabras “fueron sacadas de contexto”. Además, el presentador pidió al Congreso peruano y a otras instancias oficiales emitir una protesta ante lo que considera un ataque a la gastronomía de su país, elevando aún más el debate: