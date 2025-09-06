Mundial de Desayunos: el bolón demostró lo bien conectado que está Ecuador a Internet

En agosto de 2025, el Mundial de Desayunos creado por el streamer español Ibai Llanos desató la locura de forma inesperada en las redes sociales en Ecuador y mostró el crecimiento de la conectividad a Internet en el país. El duelo entre Ecuador y Perú en los cuartos de final del torneo, donde compitieron el bolón y encebollado contra el sánduche de chicharrón y tamal, dejó números interesantes a considerar. El video del enfrentamiento en las redes de Ibai superó los 140 millones de reproducciones en TikTok. Una cifra que se explica por la base de usuarios de esta red social en ambos países. LEA: ¿Quién es Ibai Llanos? El hombre detrás del Mundial de Desayunos que enfrenta a Ecuador y Perú

Los números de Ecuador en el Mundial de Desayunos

El bolón y el encebollado obtuvieron 7 858 000 de votos en todas las plataformas, una cifra que demuestra una capacidad de movilización digital considerable. Comparando este número con el total de usuarios, se evidencia el poder de penetración en este evento viral. De los 15,2 millones de personas que usan internet en Ecuador, posiblemente más del 50 % votó en el Mundial de Desayunos. Obviamente, hay que entender que no todos los votantes eran ecuatorianos, ya que muchos países vecinos nos apoyaron en el certamen. Este apoyo se impulsó por una campaña improvisada donde se sumaron influencers, empresas, entidades gubernamentales e incluso el presidente Daniel Noboa. LEA: Sasha Grey apoya a Ecuador en el Mundial de Desayunos de Ibai contra Perú El Mundial de Desayunos demostró cómo un evento de cultura popular masivo puede servir como un indicador del crecimiento y la democratización del acceso a Internet en Ecuador. La capacidad de movilizar a casi 8 millones de personas en una votación digital es una prueba de que la brecha digital se está cerrando y de que el internet, poco a poco, se va convirtiendo en una herramienta cotidiana de los ecuatorianos. El perfil del usuario de internet en Ecuador cambió. La base de edad se ha ampliado, y el acceso llegó a sectores socioeconómicos que antes estaban desconectados. Los jóvenes, sin duda, son los principales motores de la actividad digital, pero el fenómeno de Ibai demostró que la influencia de las redes sociales trasciende generaciones, uniendo a la población en una causa común. El enfrentamiento contra Perú fue extremadamente reñido. La derrota del encebollado por apenas 300 000 votos, con 7 858 000 votos a favor de Ecuador frente a los 8 161 000 de Perú, demuestra la importancia que se le dio a la competencia en ambos países. Este resultado fue una victoria en términos de participación digital. El número total de votos en esta fase del torneo fue la más alta de todo el certamen, ni las semifinales han alcanzado números similares.

La conectividad a Internet en Ecuador

El Ministerio de Telecomunicaciones (Mintel) y la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) tienen las cifras que explican este fenómeno. Al cierre del segundo trimestre de 2024, el Ecuador contaba con 15,55 millones de suscripciones a internet móvil, con una penetración del 85,95 % (Cuando se dice que las suscripciones a internet móvil tienen una penetración del 85,95 %, significa que el 85,95 % de la población total del país tiene una suscripción activa a servicios de internet móvil). Este dato por sí solo es una prueba del avance brutal en la conectividad. A este dato se suman los 3,72 millones de suscripciones a internet fijo, que elevan la penetración total a un 88,10 %. Estos datos, comparados con los de años anteriores, muestran un crecimiento acelerado y constante que permitió a los ecuatorianos participar de manera masiva en el torneo. Este auge de la conectividad se ve reflejado en la evolución de las tecnologías móviles. La red 4G es la más utilizada en el país, con 14,47 millones de líneas activas. Esto representa el 80,79% del total de conexiones de internet móvil, según el reporte oficial de Arcotel de 2024. Su despliegue ha sido crucial para llevar el internet de alta velocidad a zonas que antes carecían de él. La tecnología 3G, aunque en declive, aún mantiene 2,66 millones de líneas, y la tecnología 2G, con 326,97 mil líneas, atiende las zonas más remotas del país. La expansión de la conectividad no es solo un asunto de tecnología móvil. La fibra óptica también tiene un papel importante en el aumento de la velocidad y la calidad de las conexiones fijas. A marzo de 2024, el país contaba con 255 mil kilómetros de fibra óptica desplegados, una cifra que crece año tras año. La velocidad promedio de descarga para internet fijo en Ecuador es de 98,68 Mbps, un aumento significativo que facilita actividades que demandan una gran cantidad de datos. El crecimiento de la conectividad también se evidencia en el número de suscriptores. El Internet fijo por fibra óptica creció de manera notable, con 1,94 millones de suscriptores al segundo trimestre de 2024. Las suscripciones de internet fijo por cable módem también son importantes, con 1,29 millones de abonados.