01 sep 2025 , 12:30

Ecuador queda fuera del Mundial de Desayunos de Ibai: Perú clasifica a semifinales

El encebollado y el bolón no lograron superar al sánduche de chicharrón y a los tamales peruanos en la votación del torneo gastronómico digital.

   
    El duelo gastronómico entre Ecuador y Perú en el Mundial de Desayunos supera los 200 millones de visualizaciones en TikTok( Ecuavisa )
Tras un enfrentamiento reñido y con una votación cambiante, finalmente Ibai Llanos cumplió lo prometido y reveló en un video, publicado en sus redes sociales, que Perú y los tamales derrotaron al encebollado ecuatoriano en el Mundial de Desayunos.

Lea: Presentador peruano arremete contra Ibai y la gastronomía de Ecuador en el Mundial de Desayunos

Para sorpresa y consternación de muchos ecuatorianos, el enfrentamiento entre ambos países en este certamen se saldó con una ajustada victoria por parte del país sureño, que obtuvo una ventaja de a penas 300 mil votos.

Perú consiguió hacerse con 8 161 000 de votos en todas las plataformas, mientras que Ecuador consiguió 7 858 000 millones, siendo la votación con más participantes en lo que va del certamen.

Lea: Sasha Grey apoya a Ecuador en el Mundial de Desayunos de Ibai contra Perú

Los otros semifinalistas son: Chile, Bolivia y Venezuela.

Ni el apoyo de instituciones nacionales, entes gubernamentales, ni de personalidades internacionales como Sasha Grey fue suficiente para que Ecuador avanzara a la siguiente ronda.

Con este resultado, Perú se enfrentará a Chile en la semifinal, de donde saldrá uno de los finalistas rumbo a la gran final del torneo gastronómico digital.

