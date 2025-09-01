Ecuador queda fuera del Mundial de Desayunos de Ibai: Perú clasifica a semifinales

Tras un enfrentamiento <b>reñido</b> y con una votación cambiante, finalmente <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/mundial-desayunos-como-encontrar-comentario-tiktok-ecuador-BD10022232 target=_blank>Ibai Llanos</a> cumplió lo prometido y reveló en un video, publicado en sus redes sociales, que <b>Perú</b> y los tamales derrotaron al <b>ence</b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/ibai-llanos-habla-mundial-desayunos-ecuador-peru-no-habia-visto-mi-vida-ED10028297 target=_blank></a> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/periodista-peruano-arremete-ibai-gastronomia-ecuador-mundial-desayunos-OD10028723 target=_blank></a> <b></b><b></b><b></b>