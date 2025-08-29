Televisión
29 ago 2025 , 09:36

Mundial de Desayunos | Así puedes encontrar en segundos el comentario de Ibai en TikTok para votar por Ecuador

Aún no se conoce cuándo se cerrarán las votaciones, por lo que los internautas piden votar lo más rápido posible.

   
    Ecuador compite en el Mundial de Desayunos de Ibai.( Composición Ecuavisa )
Ecuador y Perú se enfrentan en los cuartos de final del Mundial de Desayunos, organizado por el creador de contenido, Ibai Llanos, y las votaciones están reñidas para elegir cuál es el mejor: si bolón y encebollado o el sánduche de chicharrón y tamal.

Los internautas deben votar en cuatro redes sociales: Instagram, YouTube, Facebook y TikTok. Justamente en esta última app, varios usuarios han tenido complicaciones porque deben encontrar el comentario de Ibai con la bandera de Ecuador.

@ecuavisaec Respuesta a @Ibai 🇪🇨 vs. 🇵🇪 #Ecuador compite contra #Perú ♬ Sport - Syafeea library

Pero este se pierde en un océano de comentarios e incluso hay cuentas falsas que simulan ser Ibai y colocan la bandera de Ecuador, haciendo perder votos al país.

Por eso, para encontrar el comentario correcto en tan solo segundos puede ingresar a este video de ECUAVISA. Y luego dé clic en la parte del copy, donde dice 'Respuesta a Ibai'.

Esto lo llevará enseguida al comentario de Ibai con la bandera de Ecuador, donde solo deberá colocar su 'corazón'.

Forma rápida de encontrar el comentario de Ibai con la bandera de Ecuador.
Forma rápida de encontrar el comentario de Ibai con la bandera de Ecuador. ( Captura )
