Mundial de Desayunos | Así puedes encontrar en segundos el comentario de Ibai en TikTok para votar por Ecuador

Ecuador y Perú se enfrentan en los cuartos de final del Mundial de Desayunos, organizado por el creador de contenido, Ibai Llanos, y las votaciones están reñidas para elegir cuál es el mejor: si bolón y encebollado o el sánduche de chicharrón y tamal. Los internautas deben votar en cuatro redes sociales: Instagram, YouTube, Facebook y TikTok. Justamente en esta última app, varios usuarios han tenido complicaciones porque deben encontrar el comentario de Ibai con la bandera de Ecuador. LEA: ¡Ecuador va por la remontada en el Mundial de Desayunos!

LEA: Así van las votaciones de Ecuador contra Perú en el Mundial de Desayunos de Ibai Pero este se pierde en un océano de comentarios e incluso hay cuentas falsas que simulan ser Ibai y colocan la bandera de Ecuador, haciendo perder votos al país. Por eso, para encontrar el comentario correcto en tan solo segundos puede ingresar a este video de ECUAVISA. Y luego dé clic en la parte del copy, donde dice 'Respuesta a Ibai'. Esto lo llevará enseguida al comentario de Ibai con la bandera de Ecuador, donde solo deberá colocar su 'corazón'. LEA: Así puedes votar por el encebollado y el bolón en el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos