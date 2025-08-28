Televisión
28 ago 2025

¡Ecuador va por la remontada en el Mundial de Desayunos!

La batalla culinaria entre Ecuador y Perú sigue sacando chispas. Ecuador logra empatar, e incluos superar ligeramente a Perú en los votos por el mejor desayuno en el mundial organizado por Ibai Llanos.

   
    Ecuador busca la remontada en el Mundial de Desayunos de Ibai( Foto de Ibai Llanos )
Redacción
El Mundial de Desayunos, algo que empezó como un simple torneo virtual, se ha convertido en una verdadera contienda nacional entre Ecuador y Perú. Ambos países están empatados técnicamente en una batalla de likes y votos en TikTok, Instagram y YouTube.

Los platos estrellas que defienden a nuestro país es el bolón de verde y el encebollado, un desayuno que lo tiene todo. Cientos de influencers y usuarios ecuatorianos se sumaron a una campaña digital masiva, animando a todo el mundo a votar para que nuestro delicioso desayuno se imponga a la propuesta de Perú.

Las votaciones nos tienen con el corazón en la mano.
En TikTok, Ecuador y Perú están empatados con 3.1 millones de likes cada uno.
En Instagram, la cosa está un poco más a nuestro favor, con el 51% de los votos.
Y en YouTube, vamos adelante con 163 mil likes contra los 158 mil likes de Perú (Datos actualizados el 20 de agosto a las 20:00).

Ecuador está logrando la épica y se podría consagrar como semifinalista enfrentando a Colombia o Venezuela. La contienda sigue en curso, apúrate votando en las redes oficiales de Ibai Llanos. ¡VAMOS ECUADOR!

¿No sabes cómo votar? Te recomendamos: Así puedes votar por el encebollado y el bolón en el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos

