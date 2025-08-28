¡Ecuador va por la remontada en el Mundial de Desayunos!

El Mundial de Desayunos, algo que empezó como un simple torneo virtual, se ha convertido en una verdadera contienda nacional entre Ecuador y Perú. Ambos países están empatados técnicamente en una batalla de likes y votos en TikTok, Instagram y YouTube.

Los platos estrellas que defienden a nuestro país es el bolón de verde y el encebollado, un desayuno que lo tiene todo. Cientos de influencers y usuarios ecuatorianos se sumaron a una campaña digital masiva, animando a todo el mundo a votar para que nuestro delicioso desayuno se imponga a la propuesta de Perú.

Las votaciones nos tienen con el corazón en la mano.

En TikTok, Ecuador y Perú están empatados con 3.1 millones de likes cada uno.

En Instagram, la cosa está un poco más a nuestro favor, con el 51% de los votos.

Y en YouTube, vamos adelante con 163 mil likes contra los 158 mil likes de Perú (Datos actualizados el 20 de agosto a las 20:00).

Ecuador está logrando la épica y se podría consagrar como semifinalista enfrentando a Colombia o Venezuela. La contienda sigue en curso, apúrate votando en las redes oficiales de Ibai Llanos. ¡VAMOS ECUADOR!

