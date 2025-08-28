Televisión
28 ago 2025 , 17:59

¡Victoria's Secret anuncia su desfile de 2025!

Regresan las angelitas del Victoria Secret Show este 2025. La icónica marca de lencería regresa, por segundo año consecutivo, con su defile único de moda.

   
  • ¡Victoria's Secret anuncia su desfile de 2025!
    Modelos ángeles de Victoria's Secret( Foto de Victoria Secret )
Fuente:
AP
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

El famoso desfile de Victoria's Secret volverá a la pasarela a finales de este año. La marca de lencería confirmó la fecha y el lugar del icónico evento con un video en sus redes sociales, lo que ha generado gran expectativa entre los amantes de la moda.

El regreso de los ángeles, como se conoce a las modelos de la marca, será el 15 de octubre de 2025 en la ciudad de Nueva York. Este anuncio marca la segunda edición del show desde su regreso en 2024, después de una pausa de seis años.

El desfile, que alguna vez fue el más comentado en el mundo de la moda, estuvo ausente desde 2019 hasta 2023. La pausa fue resultado de las duras críticas de movimientos sociales como el #MeToo, que señalaron a la marca de tener un concepto sexista y desfasado por su falta de inclusión y por la forma en que representaba a la mujer.

Leer más: Un amor de telenovela: Sebastián Rulli sorprende a Angelique Boyer en el set de grabación​​​​​​

Con su regreso en 2024, la marca apostó por la diversidad para reinventarse y adaptarse a las nuevas audiencias. El desfile incluyó modelos de distintas edades y tallas, en contraste con los estrictos cánones de belleza que la firma promovía en el pasado.

Las expectativas para el show de este año son altas. Se espera que el evento, que se realizará a las 19:00 hora local, será transmitido en vivo por las plataformas digitales de la marca, como YouTube y TikTok, donde el año pasado tuvo millones de reproducciones.

Su regreso a Nueva York, la ciudad que ha sido sede de varias de sus ediciones más icónicas, es una señal clara de que la marca busca reconectar con sus raíces mientras mira hacia el futuro.

También te puede interesar: La Flaca Guerrero se recupera tras cirugía contra el cáncer de ovarios

Temas
Modelaje
modelos Victoria's Secret
Victoria's Secret
Inauguración Victoria´s Secret
pasarela
Estados Unidos
Nueva York
EE.UU.
Noticias
Recomendadas