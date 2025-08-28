¡Victoria's Secret anuncia su desfile de 2025!

El famoso desfile de Victoria's Secret volverá a la pasarela a finales de este año. La marca de lencería confirmó la fecha y el lugar del icónico evento con un video en sus redes sociales, lo que ha generado gran expectativa entre los amantes de la moda.

El regreso de los ángeles, como se conoce a las modelos de la marca, será el 15 de octubre de 2025 en la ciudad de Nueva York. Este anuncio marca la segunda edición del show desde su regreso en 2024, después de una pausa de seis años.

El desfile, que alguna vez fue el más comentado en el mundo de la moda, estuvo ausente desde 2019 hasta 2023. La pausa fue resultado de las duras críticas de movimientos sociales como el #MeToo, que señalaron a la marca de tener un concepto sexista y desfasado por su falta de inclusión y por la forma en que representaba a la mujer.

