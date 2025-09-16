Joselyn Encalada rompe el silencio tras su accidente de tránsito: “La saqué barata”

La presentadora ecuatoriana Joselyn Encalada habló en exclusiva con los Hackers del Espectáculo sobre el accidente de tránsito que sufrió el pasado domingo 14 de septiembre, cuando el vehículo en el que se movilizaba quedó reducido a chatarra tras un impacto cerca de Paján. Aunque salió ilesa, el hecho generó una ola de rumores en redes sociales que la afectaron personalmente, a lo cual la presentadora se refirió con un rechazo categórico. Esto fue lo que dijo. Lea: Se revelan más detalles del accidente de tránsito de Ronald Farina

Automotor de Joselyn Encalada luego del siniestro vial. ( )

La magnitud del accidente quedó evidenciada en las imágenes que circularon en internet, donde se aprecia que el automóvil en el que viajaba terminó reducido a escombros, reflejo del violento impacto. Lea: Así quedó el auto en el que se accidentó Kseniya Alexándrova, Miss Universo Rusia 2017 Al respecto, Joselyn, quien apareció con un collarín cervical, confesó que aún no logra asimilar lo sucedido y que sintió la muerte de cerca.

“No pude pensar en nada, solo esperaba el impacto. Pude haber perdido la vida. Todavía estoy en shock, me viene a la mente que pude haber muerto y que mi carro quedó totalmente destruido”, relató con evidente emoción.

Agradecida por seguir con vida, la presentadora aseguró que siente haber sido protegida en medio de la tragedia. Reconoció que deja su destino en manos de Dios y afirmó que “la sacó barata” en el accidente.

Joselyn responde a los rumores

El accidente no solo la marcó emocionalmente, también la expuso a una serie de comentarios en redes sociales que insinuaban que conducía en estado etílico o que recibió ayuda de exparejas para evitar consecuencias legales. Encalada rechazó tajantemente esas versiones:

“Lo primero que piensan siempre en un accidente es ‘ay, venía tomado’. Sin pruebas empiezan a hablar y destruyen la vulnerabilidad de una persona en un momento tan delicado. En lugar de dar paz, hacen un circo. Yo pude haber muerto, esto no es una payasada”, declaró.

Lea: Conductor atropella y mata a dos personas en el Rally Ecuador Ya al respecto, una de sus exparejas, conocido como Yoyito, habló con los Hackers y negó haber pagado dinero para impedir la detención de la presentadora (se rumoreaba que pagó USD 2 mil), además de rechazar los rumores sobre un supuesto reencuentro sentimental.

Joselyn Encalada durante la entrevista con los Hackers del Espectáculo. ( )

“Ya no voy a hablar más del tema”

La conductora explicó que decidió esperar unos días antes de dar su versión para procesar lo ocurrido. Sin embargo, aseguró que la declaración a los Hackers será la última vez que se refiera al accidente:

“Ya dije en mi programa y lo digo aquí, todo lo que tenía que decir. El que quiera creer, que crea, y al que no, pues me da igual. Yo ya no voy a hablar del tema”.