15 ago 2025 , 09:39

Así quedó el auto en el que se accidentó Kseniya Alexándrova, Miss Universo Rusia 2017

La modelo de 30 años falleció tras chocar contra un alce en una carretera de Tver; su esposo relató los dramáticos segundos del impacto

   
    Las imágenes del percance se viralizaron en redes sociales rusas como VK. ( RRSS )
Kenneth Triviño
La industria de la belleza y la moda sigue conmocionada por la muerte de Ksenia Alexándrova, primera vicerreina de Miss Rusia 2017 y representante de su país en Miss Universo ese mismo año. La modelo falleció el 12 de agosto, un mes después de sufrir un grave accidente automovilístico en la región de Tver, al noroeste de Rusia.

El siniestro ocurrió el 5 de julio, cuando Ksenia viajaba como copiloto en un Porsche Pomerania rojo conducido por su esposo, Ilya. Según su testimonio, un alce irrumpió de forma repentina en la carretera, dejando apenas una fracción de segundo para reaccionar.

Quote

“No pude hacer nada. El animal se estrelló contra el parabrisas, entró al habitáculo y el golpe fue directo a la cabeza de Ksyusha”, relató entre lágrimas.

Kseniya llevaba 5 meses de casado con Ilya antes del trágico accidente.
Kseniya llevaba 5 meses de casado con Ilya antes del trágico accidente. ( RRS )

El impacto fue devastador: las fracturas en los huesos frontales del cráneo provocaron una grave lesión cerebral. A pesar de que ambos llevaban cinturón de seguridad y circulaban a baja velocidad, las bolsas de aire no se activaron. El animal, de gran tamaño, cayó sobre el techo del vehículo, destrozándolo.

En las imagenes, reveladas por la Autoridad Estatal de Seguridad del Tráfico de Rusia, se aprecia los daños que dejó el choque con el alce: vidrios rotos, parabrisas hecho añicos y techo colapsado.

Los alces euroasiáticos son animales de gran tamaño típicos de las regiones occidentales de Rusia. En promedio, un alce hembra puede llegar a pesar hasta 1 300 libras, mientras que los machos promedian las 1 500 libras.

Según el sitio Tochno Stat, en Rusia se han registrado 700 accidentes que tránsito que involucran alces, ciervos y otros animales de gran tamaño, en lo que va de 2025. Y este tipo de percances son relativamente comunes en América del Norte y Europa Occidental.

El auto de Kseniya Alexándrova luego del accidente.
El auto de Kseniya Alexándrova luego del accidente. ( Autoridad Estatal de Seguridad del Tráfico de Rusia )

Alexándrova fue trasladada de urgencia al Instituto Sklifosovski en Moscú con una lesión craneoencefálica abierta. Pasó semanas en coma, llegó a recuperar la conciencia y mostró señales de mejoría. Sin embargo, una meningitis derivó en septicemia, lo que agravó rápidamente su estado. El 12 de agosto, su corazón dejó de latir.

La organización de Miss Universo dedicó un mensaje de despedida en sus redes oficiales:

Quote

“Su gracia, belleza y espíritu dejaron una huella imborrable en la familia de Miss Universo. Que su memoria siga inspirando bondad, fuerza y amor a todos los que tuvieron la suerte de conocerla”.

Ksenia tenía 30 años, era licenciada en finanzas por la Universidad Económica Rusa Plejánov y había obtenido un máster en psicología. Tras ganar el título de primera vicerreina en Miss Rusia 2017, participó en Miss Universo en Las Vegas, donde representó a su país con elegancia y carisma.

Hoy, las imágenes del vehículo tras el accidente son testimonio del impacto brutal que puso fin a la vida de una mujer que, según amigos y colegas, “era luz para todos los que la rodeaban”.

