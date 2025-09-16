Música
Así hace Taylor Swift para evitar ser fotografiada por paparazis

La cantante evitó reflectores en el juego de los Chiefs, mientras Travis Kelce habló sobre su compromiso.

   
    Taylor Swift con Travis Kelce( Internet )
La superestrella del pop Taylor Swift vivió una noche de fútbol americano lejos de los reflectores. Durante el partido entre Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles, la artista ingresó al estadio acompañada de su madre Andrea y su hermano Austin, según confirmaron medios estadounidenses.

Para mantener la discreción, Swift se resguardó detrás de una pantalla móvil de casi dos metros de altura, un dispositivo de privacidad que le permitió pasar casi inadvertida ante fotógrafos y aficionados. El detalle no tardó en desatar especulaciones en redes sociales sobre supuestas amenazas a su seguridad o incluso un embarazo, aunque ni la cantante ni su equipo han confirmado esos rumores.

Algunos fanáticos lograron captar breves videos y fotos que rápidamente se viralizaron, pero la mayoría de los asistentes no notó su llegada, lo que le permitió disfrutar del encuentro sin ser el centro de atención.

El partido terminó con la derrota de los Chiefs, ante los Eagles, un arranque complicado para el equipo local. Sin embargo, fuera del campo también hubo titulares: Fox Sports difundió una entrevista con Travis Kelce, en la que el jugador de la NFL habló por primera vez de su compromiso con la cantante.

Taylor me ha traído entusiasmo y alegría de vivir, lo que me hizo un mejor hombre y una mejor persona”, confesó Kelce. Reconoció además que estaba nervioso al momento de pedirle matrimonio: “Me sudaban las palmas de las manos, soy un hombre sensible, así que se me escaparon algunas lágrimas”.

Con esta aparición discreta de Swift en el estadio y las emotivas declaraciones de Kelce, la pareja vuelve a convertirse en tendencia, reforzando su papel como una de las duplas más mediáticas del deporte y la música.

