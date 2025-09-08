Se revelan más detalles del accidente de tránsito de Ronald Farina

La madrugada del sábado 6 de septiembre, un aparatoso accidente tuvo lugar en la avenida Samborondón, y rápidamente el percance se viralizó al conocerse que el automotor pertenecía al presentador de televisión Ronald Farina.

Inmediatamente, diversos portales replicaron la noticia, y el propio Farina apareció en redes sociales agradeciendo la preocupación, poco antes de restringir su perfil de Instagram. Los Hackers del Espectáculo lograron en exclusiva acceder al parte del accidente, revelando detalles inéditos sobre lo ocurrido.

