Televisión
08 sep 2025 , 16:57

Se revelan más detalles del accidente de tránsito de Ronald Farina

Los Hackers del Espectáculo tuvieron acceso en exclusiva al parte del accidente, donde se revelan nuevos detalles del percance.

   
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kenneth Triviño
Canal WhatsApp
Newsletter

La madrugada del sábado 6 de septiembre, un aparatoso accidente tuvo lugar en la avenida Samborondón, y rápidamente el percance se viralizó al conocerse que el automotor pertenecía al presentador de televisión Ronald Farina.

Inmediatamente, diversos portales replicaron la noticia, y el propio Farina apareció en redes sociales agradeciendo la preocupación, poco antes de restringir su perfil de Instagram. Los Hackers del Espectáculo lograron en exclusiva acceder al parte del accidente, revelando detalles inéditos sobre lo ocurrido.

Lea: Fundamedios alerta la agresión de Ronald Farina a reporteros de espectáculos

Imagen del accidente.
Imagen del accidente. ( RRSS )

Según el parte, obtenido por Leonardo Quezada Lazito, indica que el jeep de placas cubiertas por seguridad circulaba por el carril central de la avenida Samborondón y, al pasar por la urbanización Biblos, por causas aún desconocidas, perdió el control y abandonó el lugar.

Lea: Chicho Trujillo revela que padece cáncer

El documento oficial deja abierta la incógnita sobre quién conducía realmente el vehículo al momento del accidente, ya que al momento que llegaron los agentes, el automotor había sido abandonado:

Quote

"El Jeep, conducido por una persona no identificada (abandonó el lugar del accidente) [...] por razones desconocidas pierde el control del vehículo subiéndose en el parterre central posterior estrellandose contra una palma y el poste de alumbrado eléctrico" menciona el parte.

El siniestro dejó daños importantes en la Ford Explorer: el auto colisionó con una baranda de seguridad y un poste de luz, que resultó destruido, además de sufrir afectaciones en el chasis y las llantas delanteras.

Lea: Carlos Gálvez es el nuevo fichaje de Piso 17

Tras la divulgación de los detalles, Farina se pronunció en sus redes sociales, agradeciendo el apoyo de sus seguidores y confirmando que se encuentra ileso:

Quote

"Estoy bien, gracias a Dios, 100 % ileso, sin problemas, sin golpes, sin nada. Ahora estoy en casa con la familia, cuidándome."

La vía a Samborondón, clave para conectar ciudades como Daule, Salitre, Guayaquil y Durán, fue intervenida por agentes de tránsito para asegurar el lugar y levantar el parte del accidente.

Temas
Entretenimiento
Gente
accidente de tránsito
famosos
choque
Accidente
espectáculo
Hackers del Espectáculo
Ronald Farina
Ecuador
Noticias
Recomendadas