Chicho Trujillo revela que padece cáncer

El exparticipante de programas de competencia recibió el diagnóstico el 20 de agosto. A finales de ese mes se sometió a su primera cirugía.

   
    Trujillo ha participado en distintos programas de competencia. ( Instagram @chichotrujillo5 )
Abdón Rodríguez
El exparticipante de programas de competencia (reality shows), Erick Trujillo López, más conocido como Chicho Trujillo, reveló que padece cáncer. En una publicación en su cuenta en Instagram precisó que había recibido el diagnóstico el pasado 20 de agosto. No detalló qué órgano está afectado por la enfermedad.

"Ya tuve mi primera cirugía, ahora estoy a pocos días de iniciar con el tratamiento", escribió el también periodista.

El 28 de agosto, Trujillo, de 32 años, publicó que se iba a someter a una intervención quirúrgica. Estuvo hospitalizado hasta los primeros días de septiembre.

"No voy a mentir, tengo miedo porque no sé qué es lo que vaya a pasar, pero tengo la certeza de que no me voy a rendir. Estoy con mi familia y juntos saldremos de esta", agregó en su publicación.

"Hoy empieza una batalla, pero también un aprendizaje. Quizás descubra una fortaleza que nunca imaginé tener", apuntó.

Una de las primeras en reaccionar a la publicación de Trujillo fue su aún esposa, Nathalie Carvajal, quien comentó: "Todo va a estar bien. Siempre juntos".

De igual forma, varias figuras del mundo del espectáculo, como las presentadoras de televisión Gabriela Guzmán y Carolina Jaume, la actriz Tábata Gálvez y la cantante Katty Elisa, se sumaron con mensajes de apoyo y solidaridad hacia Trujillo.

