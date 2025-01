En el programa de Los Hackers del Espectáculo de este jueves 9 de enero, Chicho Trujillo le devuelve las duras palabras de Carlos José Matamoros sobre su matrimonio con Nathalie Carvajal y asegura que el romance del presentador con Diana Carrera solo durará tres meses.

El ex chico reality comentó que espera que esta relación de Matamoros "no sea tan fugaz" como las anteriores, sin embargo, le dio vigencia el mismo tiempo que Carlos José creyó que duraría su amor con Nathalie. Además, agregó que no le guarda rencor a Matamoros.

