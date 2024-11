Fundamedios alerta la agresión de Ronald Farina a reporteros de espectáculos

Fundamedios, organización no gubernamental que promueve la defensa de las libertades de expresión, emitió una alerta este 19 de noviembre por la reacción que tuvo el presentador de televisión Ronald Farina cuando fue abordado por reporteros de espectáculos en Guayaquil.

El hecho ocurrió el 12 de noviembre, cuando reporteros como Lazito, de Los Hackers del Espectáculo, pidieron unas declaraciones a Farina cuando salía de la premiere de la película del actor Víctor Aráuz.

Esto molestó a Farina, quien expresó: "Te juro que si fueran machos, quiño uno a uno fuera bacansísimo, pero como todos son maricones aquí", con ademanes que fueron calificados como burlescos.

Una persona que lo grababa fue incluso manoteado.

Fundamedios conversó con Farina, quien aseguró que sus expresiones no fueron dadas en un contexto homofóbico. Y asegura que los reporteros le tendieron una "emboscada".

"Yo nunca he atacado, ni me he referido a nadie por su condición de género, ni por su religión, nada, más bien en este contexto les dije eso porque ellos armaron ese show", dijo a Fundamedios.

Durante el altercado, Farina grabó un video para dar su versión.

"La peor porquería que le puede pasar a la comunicación de este país es esto", dijo mientras enfocaba en su video a algunos de los reporteros que intentaron acercarse a él a buscar una declaración. "Estos tipejos, primero se me acercan respetuosamente a preguntarme si me puede hacer una entrevista y le dije que no, muchas gracias, que no me interesa; y, luego, aprovechando que estoy con Pamela, me ponen el micrófono y me recriminan que por qué soy agresivo y yo no tengo paciencia, y no tengo por qué tenerla", expresó.

Por último, Farina calificó de "difamación" a una publicación de Ecuavisa que recogió el altercado.