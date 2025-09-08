Carlos Gálvez es el nuevo fichaje de Piso 17

El mercado de fichajes no solo se mueve en la cancha. Esta vez, la gran incorporación llega a la televisión: Carlos Gálvez es el nuevo refuerzo de Piso 17, el programa de entretenimiento deportivo que cada noche reúne a la afición frente a la pantalla.

Lea: Travis Kelce revela cuál es el siguiente paso con Taylor Swift tras su compromiso

Desde este 8 de septiembre, Galves se integra a la alineación conformada por Pancho Molestina, Bianca Ocaña y Javier Klimowicz, completando un cuarteto que promete análisis de primera, entrevistas exclusivas y, por supuesto, la emoción del fútbol ecuatoriano contada con estilo propio.

Con transmisiones de lunes a viernes, de 11:00 p.m. a 12:00 a.m., y los domingos de 10:00 p.m. a 11:00 p.m., Piso 17 mantiene su fórmula ganadora: una mezcla de información deportiva, humor y cercanía con los hinchas.

Lea: Gigi Mieles confiesa que Michael Morales le parece “muy guapo y talentoso”

Con este nuevo fichaje, el programa se prepara para encarar un nuevo momento con la misma pasión que se vive en un estadio lleno. Porque en Piso 17, la pasión nunca descansa.