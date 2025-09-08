Carlos Gálvez es el nuevo fichaje de Piso 17

El <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/mercado-de-fichajes target=_blank>mercado de fichajes</a> no solo se mueve en la cancha. Esta vez, la gran incorporación llega a la televisión: <b>Carlos Gálvez</b> es el nuevo refuerzo de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/ecuavisa-sports-llevara-la-emocion-del-futbol-ecuatoriano-GL8739338 target=_blank>Piso 17</a>, el programa de <b>entretenimiento deportivo</b> que<b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/travis-kelce-revela-el-siguiente-paso-con-taylor-swift-tras-compromiso-BE10051606 target=_blank></a> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/gigi-mieles-confiesa-michael-morales-le-parece-guapo-talentoso-EB9399688 target=_blank></a> <b></b><b></b><i></i>