Televisión
22 ago 2025 , 12:27

El bolón representa a Ecuador en el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos

Ecuador ya participa en los octavos de final del Mundial de Desayunos organizado por Ibai, enfrentándose a Guatemala y buscando el apoyo de sus seguidores en redes sociales.

   
  • El bolón representa a Ecuador en el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos
    Ibai Llanos organiza el Mundial del Desayuno. ( RRSS )
Fuente:
Redes sociales
user placeholder

Kenneth Triviño
Canal WhatsApp
Newsletter

Finalmente, Ecuador está en los octavos de final del Mundial de Desayunos organizado por Ibai Llanos. Nuestro país se enfrenta a Guatemala, que presenta como su plato el tradicional desayuno chapín, mientras que Ecuador competirá con un bolón de verde con chicharrón, típico de la gastronomía costeña ecuatoriana.

Lea: Así puedes votar por el bolón mixto en el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos

La dinámica para votar es sencilla: los seguidores deben darle me gusta al comentario con el plato favorito en el video del enfrentamiento en la cuenta de TikTok, Instagram y YouTube de Ibai Llanos (clic aquí). Además de la calidad de los platillos, la contienda dependerá del apoyo de los fans de cada país en redes sociales.

Otros países que ya comenzaron con sus votaciones son: Argentina vs Reino Unido, México vs Perú, España vs Francia y Colombia vs Costa Rica, aunque el influencer español ofrecería disculpas a los mexicanos por los chilaquiles.

Lea: Beéle es reconocido como víctima de violencia intrafamiliar por la justicia colombiana

Se espera que Ecuador haga sentir su presencia esta misma semana, en busca de avanzar a las siguientes rondas y mostrar la riqueza de su cocina al mundo.

Temas
Entretenimiento
comida
famosos
desayuno
espectáculo
gastronomia ecuador
Streamers
bolón
Ibai Llanos
Ecuador
España
Noticias
Recomendadas