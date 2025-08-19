Televisión
Milica lo confirma: Ángel Avid debutó con la streamer tras Supernova Strikers

Su nombre se volvió tendencia tras ganar un reto con el que la streamer argentina Milica lo haría debutar si ganaba en Supernova Strikers.

   
    Milica junto a Ángel Avid en el Supernova Strikers. ( RRSS )
En cada velada de Supernova Strikers suele haber golpes, gritos y sorpresas. Pero en la última edición, celebrada el 17 de agosto, el verdadero protagonista no fue solo la streamer argentina Milica por su victoria sobre Mercedes Roa, sino un nombre que hasta hace días nadie conocía: Ángel Avid.

Este joven pasó de ser un seguidor más en TikTok a convertirse en la cara viral del evento, gracias a un comentario tan arriesgado como ingenioso: “hacerme debutar”.

Milica y Ángel Avid.
Milica y Ángel Avid. ( RRSS )

Días antes de la pelea, Milica —cuyo nombre real es Micaela Ibáñez— lanzó un reto a sus seguidores: cumpliría la propuesta más votada en la caja de comentarios si lograba ganar en el ring.

La frase de Ángel Avid, que rozaba el doble sentido y desató toda clase de interpretaciones, superó los 3 millones de likes en la plataforma.

La noche de la pelea, tras imponerse sobre Mercedes Roa, Milica no dudó en cumplir lo prometido. Invitó a Ángel al cuadrilátero y con ello confirmó que lo hará debutar, desatando risas, memes y especulaciones en redes.

Luego del encuentro en Supernova Strikers, Ángel pasó de ser un desconocido a sumar más de 500 mil seguidores en TikTok, consolidándose como el fan que logró conquistar internet con una frase.

Por otra parte, Milica cuenta con más de 180 mil seguidores en Twitch, convirtiéndose en una de las streamers argentinas más seguidas de su generación.

La gran incógnita ahora es qué pasó en esa cita prometida. Ya en un video, Milica confirmó en la mañana del 19 de agosto que Ángel David había debutado, prometiendo que subirá contenido en un mes o dos, aunque sin detallar o adelantar de qué tratará dicho video.

