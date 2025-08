Después de la reciente derrota de Boca Juniors ante Huracán por el Torneo Clausura, Davoo Xeneize expresó su frustración durante una de sus transmisiones en vivo: "Hoy estoy re caliente porque ya está. No sé hasta dónde tiene que llegar Boca para saber que es un desastre. No sé quién puede defender hoy a la dirigencia de Boca... Si un hincha de Boca está conforme con esto, no es hincha de Boca", sentenció, apuntando directamente contra la gestión de Juan Román Riquelme.

Las palabras de los periodistas se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde otros influencers como La Cobra salieron en defensa de Davo. Sin embargo, el streamer demostró una notable madurez al decidir no entrar en el enfrentamiento.

En uno de sus streams en vivo, Davo Xeneize se refirió brevemente a lo sucedido, dejando clara su postura: "A mí no me interesa, no me interesó, ni me va a interesar dar esa batalla".

Davoo cerró el tema de forma contundente, explicando que su intención es analizar el fútbol y no generar escándalos. "Yo no voy a victimizarme, ni a darles visibilidad en mi canal".