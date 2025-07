Lo que se sabe del accidente náutico donde falleció la nieta de Cris Morena

María Cristina de Giácomi, conocida artísticamente como Cris Morena, es una de las productoras más influyentes de la televisión argentina y latinoamericana. Su trayectoria comenzó como modelo a los 17 años, para luego consolidarse como creadora de exitosas series infantiles y juveniles que trascendieron fronteras.

Entre sus creaciones más emblemáticas se encuentran: Chiquititas, Rebelde Way, Floricienta, Margarita, Te Quiero y me Duele, y Casi Ángeles, programas que no solo conquistaron audiencias en América Latina y Europa, sino que también lanzaron al estrellato a figuras como Lali Espósito, Luisana Lopilato y Benjamín Rojas.