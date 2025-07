La muerte de Hulk Hogan el pasado 24 de julio , a los 71 años, por un paro cardíaco, no solo marcó el fin de una leyenda de la lucha libre , sino también el inicio de una compleja disputa por su millonaria herencia.

Esto podría desencadenar tensiones, ya que su matrimonio fue breve y su hija mayor, Brooke Hogan (37), ha sido excluida del testamento, según reportes de medios como The US Sun y RadarOnline .

La exclusión de Brooke, quien fue parte del reality familiar Hogan Knows Best, no fue una sorpresa total: ella misma pidió ser retirada del testamento en 2023, alegando desconfianza en el círculo íntimo de su padre y el deseo de proteger su salud emocional.

Aunque se distanciaron en los últimos años, Brooke expresó su amor hacia él en un mensaje publicado tras su muerte, y reveló que su esposo, el exjugador de hockey Steven Oleksy, intentó mantener puentes con Hogan hasta el final.

Pese a no figurar como heredera directa, Brooke recibirá un monto menor proveniente de un fideicomiso de seguro de vida que destinará a los estudios de sus hijos gemelos, nacidos en enero de este año. Hogan nunca llegó a conocer a sus nietos.